アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第129回
「U.F.O.」を12個まとめてストック！ 日清の定番カップ焼そばがスマイルSaleでお買い得
2026年09月02日 18時00分更新
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「日清焼そばU.F.O.×12個」がAmazonスマイルセールに登場！
濃厚ソースが特徴の「日清焼そばU.F.O.」12個セットが、現在開催中のAmazonスマイルセールに登場しています。
今回のセールでは、128g×12個セットが参考価格3,274円のところ、29％オフの2,308円で販売されています。1個あたりでは約192円です。
「日清焼そばU.F.O.」の特徴
Amazon商品ページより
「日清焼そばU.F.O.」は、「濃い濃い濃厚ソース」が特徴の日清食品のカップ焼そばです。具材には大切りキャベツと豚肉を使用し、別添で青のりと紅生姜のふりかけが付いています。
焼そばを鉄板で炒めたときの香ばしいロースト感を再現したソースを使用しており、旨味の詰まったソースの香りが特徴です。
まとめ：カップ焼そばをまとめてストックするチャンス！
「日清焼そばU.F.O.×12個」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで2,308円になっています。1個あたり約192円で購入できる機会なので、カップ焼そばをまとめて用意しておきたい人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
セール期間中のお買い得価格で購入できるこの機会に、「日清焼そばU.F.O.」をストックしてください。
※価格は税込み表記です。
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