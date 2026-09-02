ノートPCを衝撃から守る「ZEROSHOCK」新登場、持ち運びやすい2WAY仕様

エレコムは、低反発ポリウレタンで衝撃をしっかり吸収し、ノートパソコンやモバイル機器を守る「ZEROSHOCK」シリーズのキャリングバッグを8月下旬に発売した。13.3インチ対応の「ZSB-BM007NBK」と15.6インチ対応の「ZSB-BM008NBK」を展開し、価格はそれぞれ3,780円、3,980円だ。

新製品は、抜群の衝撃吸収力を持つ低反発ポリウレタンを採用したスリム設計のキャリングバッグだ。ノートパソコンやマウスを収納してもかさばりにくく、普段使いから出張まで幅広い用途に対応する。対応サイズは、ZSB-BM007NBKがおよそ13.3インチまで、ZSB-BM008NBKがおよそ15.6インチまでとなる。

収納面では、前面に2つのファスナーポケットを備え、各ポケット内にオープンポケットを1つずつ配置する。スマートフォンやモバイルバッテリーなどの小物を整理しやすく、背面は大きく開くため本体の出し入れもスムーズだ。内側には視認性の高いグレーカラーを採用し、収納物を探しやすくしている。

持ち運びの方法は2WAY仕様だ。手提げに加え、付属のショルダーベルトで肩掛けにも対応し、背面のキャリーベルトを使えばキャリーケースに通して移動できる。