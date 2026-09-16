収納力と保護性を両立したポーチ2種類を発売

エレコムは、コンパクトながら高い収納力を備えた「オーガナイズポーチ スリムタイプ」と、大切なガジェットを衝撃から守る「ガジェットポーチ セミハードタイプ」の2種類を9月中旬に発売する。価格はオーガナイズポーチ スリムタイプが2,080円、ガジェットポーチ セミハードタイプが2,280円となる。
オーガナイズポーチ スリムタイプは、開口部が大きく開いて自立する構造が特徴だ。中身をひと目で確認しやすく、周辺機器やビジネス用品の出し入れもスムーズに行える。ダブルファスナーや芯材入りの設計により、型崩れを抑えつつ扱いやすさも確保する。中央仕切り、メッシュポケット、前面スリーブポケットを備え、小物を種類ごとに整理しやすい仕様だ。型番はBMA-GP14SBK。
ガジェットポーチ セミハードタイプは、外装にセミハード構造を採用し、モバイル機器を衝撃や落下から守る設計となる。移動可能な仕切りパーツを2枚備え、収納物に応じて内部スペースを柔軟に調整できる。さらに、長さ調節できるストラップとカラビナが付属し、バッグに吊り下げて持ち運べる点も実用的だ。ファスナー付きの小物ポケットもあり、USBメモリやSIMカードなどの細かなアクセサリーを整理しやすい。型番はBMA-GPSHD01BK。
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