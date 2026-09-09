エレコム、背面にマグネット装着できる7in1ドッキングステーションを発売

エレコムは、MAGKEEPシリーズの7in1ドッキングステーション「DST-N071BPBK」を発売した。価格は8,980円。付属のマグネットリングをノートパソコンやスマートフォンの背面に貼り付けることで、本体をマグネットで装着できる設計で、移動しながら作業するビジネスパーソンやクリエイターの利便性を高める製品だ。

このドッキングステーションは、USB-Aポート、USB Type-Cポート、充電用USB Type-Cポート、HDMIポート、3.5mm4極ステレオミニジャック、SDカードスロット、microSDカードスロットを備える7in1構成だ。ノートパソコンに取り付けたままUSBメモリやマウスレシーバーを挿しっぱなしにでき、会議室やカフェへ移動しても周辺機器をまとめて持ち運べる点が特徴だ。

映像出力は最大4K/60HzのHDMIに対応し、外部モニターを使ったデュアルディスプレイ環境の構築にも活用できる。充電用USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでの給電が可能だが、本体が10Wを消費するため最大出力は90Wとなる。なお、AC充電器は付属せず、別途用意が必要だ。

カードリーダー機能も充実しており、SDカードとmicroSDカードを同時に接続できるため、カメラで撮影した写真や動画の取り込み、スマートフォンからのデータ移行を効率化する。さらにUSB 5Gbps対応で、大容量ファイルの転送にも対応する。サイズはおよそ幅60×奥行17×高さ70mm。重量はおよそ65gとなる。ケーブル長は約0.17mで、アルミ筐体を採用し、放熱性と質感の両立を図っている。

対応OSはWindows 11/10、macOS Tahoe 26、iOS 26、Android 16、iPadOS 26だ。カラーはブラックで、付属品は給電用ケーブルとマグネットリングとなる。なお、USB Type-Cポートの仕様や接続機器によっては一部機能が使えない場合があるため、導入前の確認が推奨される。