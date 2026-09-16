イスの座面に置くだけの背中・腰サポートチェア2製品が登場

エレコムは、長時間のデスクワークで腰や背中にかかる負担をやわらげるチェアサポート2製品を発売した。製品名は背中サポートタイプ「PCAWCHRS02GY」と腰サポートタイプ「PCAWCHRS03GY」で、いずれも既存のイスの座面に置くだけで使える設計だという。価格は背中サポートタイプが7,979円、腰サポートタイプが6,680円となる。

このチェアサポートは、テレワークやオフィスワーク、学習などで長時間座る機会が多い人向けに、姿勢を支えやすくする点が特徴だ。背中サポートタイプは、内側・外側の2つのネジ穴で幅を2段階に調節でき、体格に合わせてフィット感を調整できる。腰サポートタイプは、厚みのあるスポンジクッションでお尻への圧迫感を軽減し、腰まわりを支える構造だ。

両モデルとも、フラットな座面と滑り止めを備え、座面からのズレを抑えて安定して使える。クッションは取り外しが可能で、背中サポートタイプの背中クッションは拭き取り、座面側は水洗いに対応する。腰サポートタイプも水洗いでき、手入れのしやすさも魅力だ。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できるため、限られたスペースでも扱いやすいという。

なお、座面サイズに適したイスで使用する必要があり、はみ出した状態での使用は転倒やけがの原因となるおそれがある。