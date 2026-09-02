iPhone 17対応ケース「Grippy」登場　黄ばみにくい透明素材＆MagSafe対応

エレコムは、黄変しにくく透明感が長続きする特殊TPUを採用した「Grippy」シリーズのMagSafe対応クリアケースを、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone 17e/iPhone 16e、iPhone 16、iPhone 15向けとして発売した。販売価格はオープン価格。
この新製品は、端末の見た目を生かすオールクリア仕様に加え、中央がくびれたWくびれ構造を採用した点が特徴だ。手のひらに沿いやすい曲線により、縦持ちでも横持ちでもグリップしやすく、日常使いでの安定感を高める設計となっている。背面には高硬度5Hのポリカーボネート、側面にはしなやかなTPUを組み合わせ、軽さと耐久性を両立するハイブリッド構造だ。
保護性能も充実している。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、MIL規格に準拠した耐衝撃性能をうたう。さらに、背面カメラ周りを覆うリム設計でレンズを守り、机に置いた際のガタつきも抑える。ケース内側にはマイクロドット加工を施し、端末との貼り付きも防止するという。
MagSafe対応により、磁力吸着タイプのワイヤレス充電器やアクセサリーをしっかり装着できる点も利点だ。ケースを付けたままケーブル接続、撮影、各種ボタン操作が可能で、日常の使い勝手を損なわない。カラーはクリアのみで、素材はTPU、ポリカーボネート、磁石を採用する。
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