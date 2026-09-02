1Gbps光回線にちょうどいい？ エレコムから小型Wi-Fi 7ルーター4製品

エレコムは、Wi-Fi 7に対応したコンパクト設計の1ギガビットルーター4製品を9月上旬に発売する。ラインアップは、ネットワークセキュリティ「SENSE」ライセンス1年付きの「WRC-BE36GSD-B」を含む4機種で、価格はすべてオープン価格となる。1Gbps対応のINTERNETポートと有線LAN 3ポートを備え、家庭内の通信環境をまとめて整えやすい点が特徴だ。

新製品は、従来のWRC-BE36QSシリーズ比で体積を約57％削減した省スペース設計だ。サイズはおよそ幅36×奥行128×高さ160mm、重量はおよそ340gとなる。内蔵アンテナを採用し、狭い棚や机まわりにも置きやすい。Wi-Fi 7のMLOやMulti-RU、Preamble Puncturingに対応し、高速化と低遅延、通信の安定性向上をうたう。一般的な1Gbps光回線の性能を引き出しやすい点も訴求点だ。

通信エリアを広げる機能も充実する。Wi-Fi EasyMesh対応で対応機器と連携しながら家中へ電波を届けやすく、離れ家モード2では母屋と離れた建物や敷地内の屋外機器との接続にも対応する。IPv6(IPoE)接続、ビームフォーミングZ、らくらく引っ越し機能も備え、買い替え時の移行や日常の接続を簡単にする構成だ。ルーター、AP、中継器の基本動作モードに加え、EasyMeshや離れ家などの切り替えも本体スイッチで行える。

セキュリティ面では、モデル「WRC-BE36GSD-B」にF-Secure社のネットワークセキュリティ「SENSE」を搭載する。テレビやゲーム機、ネットワークカメラのようにソフトを入れられない機器も保護対象に含められる点が強みだ。ほかにも、セキュリティWi-Fi、WPA3 Personal、友だちWi-Fi、こどもネットタイマー3、自動ファームウェア更新などを備える。購入は各販売チャネルでの取り扱いとなり、型番はWRC-BE36GSD-B、WRC-BE36GS-B、WRC-BE36GS-BH、WRC-BE36GS-BAの4製品だ。