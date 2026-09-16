エレコム、8K/60Hz対応の超スリムHDMIケーブルを発売

エレコムは、スーパースリムケーブルと小型コネクターを採用したウルトラハイスピードHDMIケーブル認証取得済みの「スーパースリムHDMIケーブル」2アイテムを9月中旬に発売する。価格は1mが2,580円、1.5mが2,780円。HDMIポート搭載のパソコン、ゲーム機、テレビ、AVアンプ、サウンドバー、プロジェクターなどで利用できる製品だ。

新製品は、直径約3.2mmのスーパースリムケーブルと、従来品比で約19％小型化したコネクターを採用したHDMIケーブルだ。最大8K(7,680×4,320px)/60Hz、4K(3,840×2,160px)/120Hz、Full HD(1,920×1,080px)/240Hzの映像伝送に対応し、48Gbpsの高速伝送を実現する。テレビ裏や切替器まわりでも干渉しにくく、配線をすっきりまとめやすい点が特長だ。

機能面では、HECによる最大100Mbpsの双方向通信、eARC、Dynamic HDR、Dolby Vision、BT.2020映像伝送、ゲームモードVRRに対応する。高音質再生では、接続機器がeARCに対応していれば、ゲーム機やレコーダーの音声をAVアンプやサウンドバーへ高品位に送出できる。著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4にも対応し、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch、PlayStation 5/4での使用も想定した設計だ。

製品ラインアップはブラックの2種類で、1mの型番はECDH-HD21SS10BK、1.5mの型番はECDH-HD21SS15BKだ。