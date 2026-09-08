最大96Gbps！ エレコムのHDMI 2.2対応「Ultra96ケーブル」が11月中旬発売

エレコムは11月中旬より、国内初認証をうたうHDMI 2.2対応の「Ultra96 HDMIケーブル」を新発売する。HDMIポートを備えるパソコン、ゲーム機、レコーダー、AVアンプ、サウンドバー、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど幅広い機器での利用を想定する製品だ。

このケーブルは、最大16K(15360×8640px)/60Hz、8K(7680×4320px)/240Hz、4K(3840×2160px)/480Hzに対応するHDMI 2.2認証品となる。最大伝送速度は96Gbpsで、映像信号と音声信号を安定してデジタル伝送できるほか、100Mbpsのイーサネット通信にも対応する。ケーブルタイプはスタンダード、カラーはブラックとなる。

HDMI 2.2は、HDMI 2.1の倍となる帯域幅を備えた最新規格で、より高精細かつ滑らかな映像表示を目指すものだ。高解像度コンテンツや高リフレッシュレート表示の需要が高まるなか、ゲームや映像鑑賞、業務用ディスプレイ環境まで、より臨場感のある映像環境づくりに役立つ製品といえるだろう。