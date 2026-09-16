A4対応の難燃ガジェットケースを9月上旬に発売　モバイルバッテリーなどをまとめて収納

エレコムは、難燃性試験をクリアした生地を表裏に採用し、モバイルバッテリーやハンディファンなどのガジェット類をまとめて収納できるA4対応の難燃ガジェットケースを発売した。カラーはグレー、価格は3,480円だ。

この製品の特徴は、表面と裏面の両方に難燃性試験(JIS L 1091 A-2法 区分3)をクリアした生地を使用し、内装パイピングにもUL-94 V-2に合格した素材を採用している点だ。万一、収納物が発火した場合でも燃え広がりにくい構造で、開口部を折り返して塞ぐことで火や煙が漏れにくい設計となる。

サイズはおよそ幅350×厚み80×高さ270mm、重量はおよそ295gとなる。参考収納寸法は幅310×厚み40×高さ260mmで、A4ファイルにも対応するマチ付き仕様だ。大容量タイプのモバイルバッテリーを含む複数のガジェットをひとまとめにでき、自宅での保管や整理だけでなく、通勤や旅行時の持ち運び用ポーチとしても使える。

なお、難燃性素材を使用しているが不燃製品ではなく、強い炎に直接さらされた場合や長時間の加熱では焼損や変形が起こる可能性があるため注意が必要だ。