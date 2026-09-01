アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第128回
チョコまみれを500g大人買い！ 「カントリーマアム チョコまみれ」大容量BOXが実質1,378円
2026年09月01日 18時00分更新
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「カントリーマアムチョコまみれ大容量BOX 500g」が
Amazonスマイルセールに登場！
「カントリーマアムチョコまみれ大容量BOX」が、現在開催中のAmazonスマイルセールに登場しています。
EC限定の500g入り商品で、価格は参考価格2,214円から24％オフの1,680円。さらに、注文確定時に18％オフになるクーポンも用意され、実質1,378円で購入できます。クーポンの有効期限は9月15日です。
「カントリーマアムチョコまみれ」の特徴
Amazon商品ページより
不二家「カントリーマアムチョコまみれ」は、しっとりチョコクッキーにチョコチップを組み合わせ、ミルクチョコでコーティングした「チョコにまみれた」カントリーマアムです。
「カントリーマアムチョコまみれ大容量BOX」は、500gが入ったEC限定商品です。
まとめ：チョコまみれを大容量でストック！
EC限定品「カントリーマアムチョコまみれ大容量BOX」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで24％オフの1,680円。さらに、注文確定時に18％オフになるクーポンも用意され、実質1,378円で購入できます。
500g入りの大容量BOXなので、「カントリーマアムチョコまみれ」をまとめて楽しみたい人は、セール期間中にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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