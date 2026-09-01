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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第128回

チョコまみれを500g大人買い！ 「カントリーマアム チョコまみれ」大容量BOXが実質1,378円

2026年09月01日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「カントリーマアムチョコまみれ大容量BOX 500g」が
Amazonスマイルセールに登場！

　「カントリーマアムチョコまみれ大容量BOX」が、現在開催中のAmazonスマイルセールに登場しています。

　EC限定の500g入り商品で、価格は参考価格2,214円から24％オフの1,680円。さらに、注文確定時に18％オフになるクーポンも用意され、実質1,378円で購入できます。クーポンの有効期限は9月15日です。

アマゾンでカントリーマアムチョコまみれ大容量BOX 500gを入手

「カントリーマアムチョコまみれ」の特徴
Amazon商品ページより

　不二家「カントリーマアムチョコまみれ」は、しっとりチョコクッキーにチョコチップを組み合わせ、ミルクチョコでコーティングした「チョコにまみれた」カントリーマアムです。

　「カントリーマアムチョコまみれ大容量BOX」は、500gが入ったEC限定商品です。

まとめ：チョコまみれを大容量でストック！

　EC限定品「カントリーマアムチョコまみれ大容量BOX」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで24％オフの1,680円。さらに、注文確定時に18％オフになるクーポンも用意され、実質1,378円で購入できます。

　500g入りの大容量BOXなので、「カントリーマアムチョコまみれ」をまとめて楽しみたい人は、セール期間中にチェックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでカントリーマアムチョコまみれ大容量BOX 500gを入手

※価格は税込み表記です。

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