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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第127回

「どん兵衛 鴨だしそば」を12個ストック！ 鴨の旨みを楽しめる人気味がスマイルSaleでお買い得

2026年09月01日 17時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「どん兵衛 鴨だしそば×12個」がAmazonスマイルセールに登場！

　「どん兵衛 鴨だしそば」は、炭火香る鶏つくねと下仁田系ネギを使用した大盛りタイプのカップそばです。12個入ったケース商品が、現在開催中のAmazonスマイルセールに登場しています。

　価格は過去価格2,473円から10％オフの2,226円。1個あたり約186円で購入できます。

アマゾンでどん兵衛 鴨だしそば×12個を入手

「どん兵衛 鴨だしそば」の特徴
Amazon商品ページより

　日清食品「日清のどん兵衛」は、1976年に発売された和風カップ麺のブランドで、カップうどんやカップそばを展開しています。

　「どん兵衛 鴨だしそば」は、炭火香る鶏つくねに、食感のよさと甘みが特徴という下仁田系ネギの具材が入っています。

　鴨の風味と旨みが広がる、やや甘めの上品なつゆが特徴だとしています。

まとめ：12食入りをおトクにストック！

　「どん兵衛 鴨だしそば 104g×12個」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで10％オフの2,226円。1個あたり約186円となっています。

　炭火香る鶏つくねと下仁田系ネギを使った鴨だしそばをまとめて買える機会です。セール期間中に、家で食べるカップそばをストックしておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでどん兵衛 鴨だしそば×12個を入手

※価格は税込み表記です。

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