コーヒー高いし、箱買いするなら今！ 「ジョージア 深煎りプレッソ」24本が15％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ジョージア 深煎りプレッソ 500mlPET ×24本」がAmazonスマイルセールに登場！

コカ・コーラの「ジョージア 深煎りプレッソ 500mlPET ×24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールに登場しています。

500mlPETを24本セットにした商品で、過去価格2,782円のところ、15％オフの2,374円で販売されています。1本あたり約99円で購入できます。

「ジョージア 深煎りプレッソ」の特徴

Amazon商品ページより

「ジョージア」は1975年に誕生したコーヒーブランドで、豆や製法にこだわった個性あふれるさまざまな味わいをラインアップします。

「ジョージア 深煎りプレッソ」は、深煎りのコクとほのかな甘みが特徴のエスプレッソラテとして販売されています。

まとめ：毎日のコーヒーを24本まとめてストック！

「ジョージア 深煎りプレッソ 500mlPET ×24本」は、現在開催中のAmazonスマイルセールで2,374円。過去価格から15％オフとなっており、1本あたり約99円です。

仕事中などにコーヒーを飲む機会が多い人は、この機会に24本セットでストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。