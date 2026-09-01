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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第125回

カフェオレ100杯分が2000円以下！「ブレンディ」カロリーハーフがお買い得

2026年09月01日 07時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ 100本」が
Amazonスマイルセールに登場！

　個包装のインスタントコーヒー「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ 100本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで27％オフの2,102円で販売されています。

　過去価格は2,893円で、1本あたり約21円です。

アマゾンでブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ 100本を入手

「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ」の特徴
Amazon商品ページより

　「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ」は、専用のコーヒー、ミルク、砂糖を特殊なミキサーで混合したスティックコーヒーです。

　1本をカップに入れ、お湯180mlを注いでかき混ぜることでホットカフェオレを作れます。

　アイスの場合は、スティック1本にお湯90mlを注いでかき混ぜたあと、氷5～6個を入れて冷たくなるまで混ぜます。

まとめ：100本入りをお得にストック！

　「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ」100本は、現在開催中のAmazonスマイルセールで27％オフの2,102円。1本あたり約21円となっています。

　毎日のカフェオレ用にたっぷりストックできる100本入りを、セール期間中のお得な価格で購入してみてはいかがでしょうか。

アマゾンでブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ 100本を入手

※価格は税込み表記です。

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