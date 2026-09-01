カフェオレ100杯分が2000円以下！「ブレンディ」カロリーハーフがお買い得

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「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ 100本」が

Amazonスマイルセールに登場！

個包装のインスタントコーヒー「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ 100本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで27％オフの2,102円で販売されています。

過去価格は2,893円で、1本あたり約21円です。

「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ」の特徴

Amazon商品ページより

「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ」は、専用のコーヒー、ミルク、砂糖を特殊なミキサーで混合したスティックコーヒーです。

1本をカップに入れ、お湯180mlを注いでかき混ぜることでホットカフェオレを作れます。

アイスの場合は、スティック1本にお湯90mlを注いでかき混ぜたあと、氷5～6個を入れて冷たくなるまで混ぜます。

まとめ：100本入りをお得にストック！

「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ」100本は、現在開催中のAmazonスマイルセールで27％オフの2,102円。1本あたり約21円となっています。

毎日のカフェオレ用にたっぷりストックできる100本入りを、セール期間中のお得な価格で購入してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。