アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第125回
カフェオレ100杯分が2000円以下！「ブレンディ」カロリーハーフがお買い得
2026年09月01日 07時00分更新
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「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ 100本」が
Amazonスマイルセールに登場！
個包装のインスタントコーヒー「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ 100本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで27％オフの2,102円で販売されています。
過去価格は2,893円で、1本あたり約21円です。
「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ」の特徴
Amazon商品ページより
「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ」は、専用のコーヒー、ミルク、砂糖を特殊なミキサーで混合したスティックコーヒーです。
1本をカップに入れ、お湯180mlを注いでかき混ぜることでホットカフェオレを作れます。
アイスの場合は、スティック1本にお湯90mlを注いでかき混ぜたあと、氷5～6個を入れて冷たくなるまで混ぜます。
まとめ：100本入りをお得にストック！
「ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ」100本は、現在開催中のAmazonスマイルセールで27％オフの2,102円。1本あたり約21円となっています。
毎日のカフェオレ用にたっぷりストックできる100本入りを、セール期間中のお得な価格で購入してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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