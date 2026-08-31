アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第124回
【52％オフ】松屋「牛めし＆豚めし」25食セットが5,980円！ Amazonスマイルセールでお得
2026年08月31日 19時00分更新
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「松屋 牛めしの具＆豚めしの具25食セット」が
Amazonスマイルセールに登場！
松屋の人気商品をセットにした「牛めしの具（プレミアム仕様）20食＆松屋豚めしの具5食」が、現在開催中のAmazonスマイルセールに登場しています。
牛めしの具20食と豚めしの具5食が入った25食セットで、価格は過去価格12,500円から52％オフの5,980円。1食あたり約239円です。
「松屋 牛めしの具＆豚めしの具」の特徴
Amazon商品ページより
「松屋 牛めしの具＆豚めしの具」は、できたての「牛めしの具（プレミアム仕様）」「松屋豚めしの具」を急速凍結して届ける商品です。電子レンジや湯煎で温めて調理できます。
薄型パックを採用しており、冷凍庫のスペースを大きく取らずストックできるとしています。電子レンジの場合は600Wで3分、湯煎の場合は5分ほどで温められます。
まとめ：松屋の牛めし＆豚めしをお得にストック！
「牛めしの具（プレミアム仕様）20食＆松屋豚めしの具5食」は、25食セットで5,980円。過去価格12,500円から52％オフとなっており、1食あたり約239円です。
冷凍庫にストックしておける松屋の牛めし＆豚めしセットを、現在開催中のAmazonスマイルセールでお得に購入してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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