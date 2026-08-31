アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第123回
【AmazonスマイルSale】「やかんの麦茶」2L×8本が15％オフ！ 1本177円でお買い得
2026年08月31日 18時00分更新
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「やかんの麦茶 from 爽健美茶 2L×8本」が
AmazonスマイルSaleに登場！
「やかんの麦茶 from 爽健美茶 2L×8本」は、やかんで煮だした麦茶のような香ばしいかおりと味わいが特徴の麦茶です。
現在開催中のAmazonスマイルセールでは、過去価格1,664円のところ15％オフの1,414円で販売されています。1本あたりの価格は約177円です。
「やかんの麦茶 from 爽健美茶」の特徴
Amazon商品ページより
「やかんの麦茶 from 爽健美茶」は、余計なものを入れず、六条大麦100％で仕上げた麦茶です。
やかんでひと手間かけて丁寧に淹れたようなおいしさを目指しており、香ばしくて後味すっきりの味わいとしています。
原材料は大麦（カナダ）、大麦エキス、ビタミンCです。カロリーは100mlあたり0kcalで、カフェインは0mgです。
まとめ：今が「やかんの麦茶」のまとめ買いチャンス！
「やかんの麦茶 from 爽健美茶」2L PET×8本を、15％オフの1,414円で購入できる今回のセール。1本あたり約177円となっています。
カフェインゼロで毎日飲みやすい麦茶をストックしておきたい人は、現在開催中のAmazonスマイルセールを利用して、まとめて購入してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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