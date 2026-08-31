Amazon探検隊シリーズ
AmazonのAIに面白ガジェットを探してもらった結果、カオスな展開に
2026年08月31日 13時15分更新
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筆者は変態だ。故に変なガジェットが大好物である。だが、広大なAmazonで変態好みのガジェットを探すのは容易ではない。そこで今回は、アマゾンが誇る最新AIアシスタント「Rufus」に探検のガイド役をお願いしてみた。変態とAIの出会いから同棲相手の登場まで、ハイライトでお届けしよう。
誰だって初対面は緊張するよね
今回、ガイドを務めるRufus氏は、Amazonでの買い物をサポートしてくれるAIアシスタント。スマートフォンのAmazonアプリで、画面右下のオレンジとブルーのアイコンをタップすることで、24時間いつでも呼び出すことができる。頼む側にとってはありがたいが、どう考えても働き過ぎである。
そんなRufus氏に、セール対象のガジェットで、何か面白そうな物はあるかと尋ねてみた。数秒ほどで、スマート家電や工具セットなどを数個ピックアップしてくれたが、特に変わった所のない、ごく普通の商品だ。うーん、つまらん……。
だが、初対面の相手を警戒して差し障りない回答をするのは、人間でもよくあること。AIも同じだと考え、今度は一歩踏み込んだ要望をしてみた。
本音をぶつけあって手に入れよう未来を
「もっと、こう、怪しい感じの製品やバカバカしい感じの製品が知りたい」
筆者がそう伝えると、Rufus氏の緊張がほぐれ、顔には笑みが浮かんだように思えた（※ 変態の筆者による妄想です）。
「了解です！怪しさとバカバカしさに特化して選びました」
そう言ってRufus氏が勧めてくれたのが、こちらの商品。いずれも同氏によるコメント付きだ。
【補足】
・この記事で紹介している商品は、筆者の質問に対してRufusがピックアップした物で、商品の品質や安全性などを保証するものではありません
・Rufusによるコメントは、生成AIの性質上、実際の商品とは異なる場合があります
・Rufusが生成したコメントはそのまま引用しており、特定の商品やジャンル等に対する否定、批判等を意図したものではありません
●腰掛け扇風機 超高速暴風【業界最新型冷却プレート付き・-30℃瞬間冷却・10000mAh大容量】
■Rufusのコメント
「腰にもつける扇風機」腰にクリップする謎の新境地
腰・首・手持ち・卓上・傘取り付けと5役こなすウェアラブル扇風機。「腰掛け扇風機」というジャンルが存在すること自体がすでに怪しい。
ジャンルが存在すること自体が怪しいとバッサリ切り捨てたRufus氏。いきなりエンジン全開DIE SET DOWNである。
腰掛け扇風機というジャンルは少なくとも数年前から存在しているし、別に怪しくもないのだが、データセンター在住のRufus氏なら知らなくても当然といえば当然か……。
●THANKO リュックに後付け ちょっと傘持って手
■Rufusのコメント
「手ぶら傘」人類はなぜ傘を持ちたくないのか
リュックのショルダーベルトに傘を固定するアタッチメント。「傘を持ちたくない」という強い意志が生んだ発明品。評価3.0という潔さも込み。
評価（レビューのことだと思われる）に潔さを感じるのがRufus流。やはり、凡人の我々とは違う世界を生きているようだ。
さらにカオスな方向に
この後も会話を続けて商品を提案してもらったが、どうもカオスさが足りない。そこで「もっとカオス」とお願いしてみた。
こちらの意図を感じ取ったのか、「では、さらにカオスな方向でどうぞ」とRufus氏が勧めてきたのが、以下の2点だ。
●かぶる 傘 背負い 日傘 ハンズフリー 釣り 手ぶら サンシェイド（てぶら傘）
■Rufusのコメント
「顔ごと背負う日傘」もはや傘ではなく小屋
頭から肩・背中まで覆う「かぶる日傘」。首にかけて胸と腰をバックルで固定する完全ハンズフリー仕様。前後70cmのシェードで顔も首も肩も全部入る。「傘をもちたくない」進化の最終形態。
「もはや傘ではなく小屋」のフレーズに、インドア派のRufus氏のこだわりが垣間見える。直立二足歩行の小屋が一世を風靡する、そんな未来の可能性を感じるコメントだ。
●Missmat 抱き枕 白いガチョウ クッション 全長約190cm
■Rufusのコメント
「190cmのガチョウ抱き枕」人間サイズの鳥と同棲する
全長190cmの等身大ガチョウ抱き枕。ソファにも寝室にも置けるが、置いた瞬間に部屋の主役が交代する。真空圧縮で届いて、開封後2〜3日かけてガチョウが膨らんでくる演出付き。
真空圧縮された抱き枕が膨らむ様子を「演出」と表現するRufus氏。人間でも意外と思いつかない言い換えに、少し嫉妬してしまう筆者であった。
AmazonのガイドならRufusにお任せ
Rufus氏に本格的なガイドを頼むのは今回が初だったが、彼がこちらの要望を上手く汲み取ってくれたこともあり、なかなか面白い探検となった。
Amazonで買い物や探検の仕方に迷ったら、Rufus氏に相談してみよう。少なくとも、どこぞのイルカよりは役に立つはずだ。
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