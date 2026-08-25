小説家の乙一氏、Claude Codeで無料ゲーム開発　「最下層まで数十億年」のローグライク

最下層到達までは数十億年かかります──。

“乙一”名義で活動する小説家の安達寛高氏は8月25日、AIコーディングツール「Claude Code」を使って制作したゲーム「Minimal Rogue」を紹介した。「100階到達でエンディングがひとまず流れます」としており、ブラウザーから無料でプレイできる。

文字や記号を中心とした画面でダンジョンを探索する伝統的なローグライクゲーム。日本語と英語に対応し、フロアを移動すると自動保存される。基本的なプレイ時間は約3～5時間としている。

「最下層」までの所要時間は、約7.51×10の14乗時間と記載されている。通常は100階まで進めば、ひとまずエンディングを楽しめる作りになっているという。

安達氏は8月21日に公開したnoteで、2026年春ごろにClaude Codeを触ったことをきっかけにゲーム制作を始めたと説明。「RPGツクールのような楽しさ」があったと振り返っている。

開発ツールにはClaude Code、音楽には生成AIサービス「Suno AI」を使用した。ソースコードもGitHubで公開しており、MITライセンスの条件に従えば利用や改変が可能だ。

乙一氏といえば小説の印象が強いだけに、Xではゲーム制作への驚きや、「数十億年」という仕様への反応が広がっている。