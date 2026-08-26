アップル新型Mac、ローカルAI界隈で話題になったワケ

アップルは8月25日、新型Mac miniとMac Studioを発表した。Mac miniはM6またはM5 Pro、Mac StudioはM5 Max/Ultraを搭載。Mac Studio M5 Ultraは最大512GBのユニファイドメモリと1.2TB/sのメモリ帯域に対応する。
発表後、ローカルLLMユーザーのあいだで注目されたのが1.2TB/sというスペックだ。比較対象として名前が挙がるNVIDIAの小型AIマシン「DGX Spark」は128GBの統合メモリを搭載しているが、メモリ帯域は273GB/s。単純比較すると、約4.4倍の帯域を持つことになる。
メモリ帯域幅はローカルLLMで重要な要素だ。AIがトークンを生成する処理では、巨大なモデルの重みをメモリから繰り返し読み出す。演算性能だけでなく、メモリからどれだけ速くデータを取れるかが生成速度を左右するわけだ。
Mac Studioは最大512GBのメモリを組み合わせることもできるため、「高速、大容量」という両面で強みを持つことになる。
価格的には、新型Mac StudioのM5 Ultraモデルは94万9800円から。一方、DGX Sparkはおおむね90万円前後から100万円で流通している。M5 Ultra搭載Mac StudioとDGX Sparkは、少なくともベース価格でいえば、ほぼ同じ100万円弱の価格帯に入ったことになる。
ただしMac Studioが全面的に有利というわけではない。DGX Sparkは最大1PFLOPSのFP4演算性能を持ち、CUDAやTensorRT-LLMなどNVIDIA環境を利用可能だ。特に、AIモデルの学習や開発を目的とする場合は優位性がある。
一方、ローカルLLMの推論用途に限れば、大容量のユニファイドメモリと広い帯域を持つMacが魅力的に見えてくる。Macが“AIマシン”として買われる流れは今後もさらに強まりそうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります