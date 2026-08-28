タンパク質15g＆糖質30％オフ「どん兵衛」を知ってるか!? しかもAmazonスマイルSaleでお得！

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「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん 86g×12個」が

Amazonスマイルセールに登場！

「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん 86g×12個」が、現在開催中のAmazonスマイルセールに登場しています。

過去価格3,103円のところ、19％オフの2,498円で販売されています。12個入りのため、1個あたり約208円で購入できます。

「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん」の特徴

Amazon商品ページより

「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん」は、通常サイズのカップうどんで、高たんぱく＆低糖質タイプの商品です。

通常タイプのどん兵衛と比較して糖質30％オフとしながら、タンパク質15g、1日に必要な食物繊維の3分の2を摂れるとしています。熱湯を入れて5分の調理で食べられます。

まとめ：高たんぱく＆低糖質タイプの「どん兵衛」は今がお得！

高たんぱく＆低糖質タイプの「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん 86g×12個」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで19％オフとなっています。

12食入りが1食あたり約208円で購入できるこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。