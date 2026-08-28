アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第121回
今日からAmazonスマイルSale！ 名店カレー10種セットが37％オフ、1個約283円でお買い得
2026年08月28日 20時00分更新
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「S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー＆ハヤシ 全国10種セット」が
Amazonスマイルセールに登場！
「S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー＆ハヤシ 全国10種セット【Amazon.co.jp限定】」が、現在開催中の「Amazonスマイルセール」の対象商品として登場しています。
参考価格4,498円のところ、37％オフの2,826円で販売されています。10種類が各1個入ったセットのため、1個あたり約283円です。
「S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー＆ハヤシ 全国10種セット」の特徴
Amazon商品ページより
「S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー＆ハヤシ 全国10種セット」は、有名店監修の「噂の名店」シリーズから、人気のカレーとハヤシを10種類詰め合わせたセットです。
「噂の名店」シリーズは、スパイスやハーブにこだわった店主自慢の看板メニューを、レトルトで楽しめるシリーズです。全国各地で愛される味をそろえています。
【セット内容】
噂の名店 湘南ドライカレー：1個
噂の名店 欧風ビーフカレー：1個
噂の名店 バターチキンカレー：1個
噂の名店 大阪あまからビーフカレー：1個
噂の名店 大阪スパイスキーマカレー：1個
噂の名店 南インド風チキンカレー：1個
噂の名店 グリーンカレー ：1個
噂の名店 香味スパイスカレー :1個
噂の名店 クリーミーバターチキンカレー：1個
噂の名店 浅草ハヤシビーフ：1個
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
名店監修のカレーやハヤシを10種類そろえた「S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー＆ハヤシ 全国10種セット」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで37％オフとなっています。
1個あたり約283円で購入できるこの機会に、さまざまな種類を楽しめるレトルトカレー＆ハヤシをストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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