今日からAmazonスマイルSale！ 名店カレー10種セットが37％オフ、1個約283円でお買い得

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「S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー＆ハヤシ 全国10種セット」が

Amazonスマイルセールに登場！

「S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー＆ハヤシ 全国10種セット【Amazon.co.jp限定】」が、現在開催中の「Amazonスマイルセール」の対象商品として登場しています。

参考価格4,498円のところ、37％オフの2,826円で販売されています。10種類が各1個入ったセットのため、1個あたり約283円です。

「S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー＆ハヤシ 全国10種セット」の特徴

Amazon商品ページより

「S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー＆ハヤシ 全国10種セット」は、有名店監修の「噂の名店」シリーズから、人気のカレーとハヤシを10種類詰め合わせたセットです。

「噂の名店」シリーズは、スパイスやハーブにこだわった店主自慢の看板メニューを、レトルトで楽しめるシリーズです。全国各地で愛される味をそろえています。

【セット内容】

噂の名店 湘南ドライカレー：1個

噂の名店 欧風ビーフカレー：1個

噂の名店 バターチキンカレー：1個

噂の名店 大阪あまからビーフカレー：1個

噂の名店 大阪スパイスキーマカレー：1個

噂の名店 南インド風チキンカレー：1個

噂の名店 グリーンカレー ：1個

噂の名店 香味スパイスカレー :1個

噂の名店 クリーミーバターチキンカレー：1個

噂の名店 浅草ハヤシビーフ：1個

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

名店監修のカレーやハヤシを10種類そろえた「S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー＆ハヤシ 全国10種セット」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで37％オフとなっています。

1個あたり約283円で購入できるこの機会に、さまざまな種類を楽しめるレトルトカレー＆ハヤシをストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。