アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第120回
マルタイ棒ラーメンを5種類食べ比べ！ 人気の味をまとめて楽しめるセットがセール
2026年08月27日 20時00分更新
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「マルタイ 棒ラーメン 九州 食べ比べ 5種5袋10人前」が
Amazonタイムセールに登場！
「マルタイ 棒ラーメン 九州 食べ比べ 5種5袋10人前」は、マルタイラーメンや屋台とんこつ味など、5種類の棒ラーメンを楽しめる詰め合わせセットです。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格1,580円から6％オフの1,480円で販売されています。
2人前入りの商品が計5袋、合計10人前のセットで、1食あたりの価格は約148円です。
「マルタイ 棒ラーメン 九州 食べ比べ」の特徴
Amazon商品ページより
「マルタイ 棒ラーメン 九州 食べ比べ 5種5袋10人前」は、「マルタイラーメン」「屋台とんこつ味棒ラーメン」「棒中華そば」「醤油とんこつ棒ラーメン」「辛子高菜風味棒ラーメン」の5種類を各2人前ずつ詰め合わせたセットです。
マルタイラーメンは、昭和34年発売の即席棒状ラーメンです。麺はノンフライ・ノンスチーム製法で仕上げたストレート麺で、商品ページでは、生麺に近い風味と食感、コシが特徴と紹介されています。
スープにはチキンエキスとポークエキスをベースに、香味野菜などをブレンドしたあっさり醤油味を採用しています。また、夏には冷やし中華としても使用できるとしています。
【詰め合わせ内容】
・マルタイラーメン（2人前）2袋
・屋台とんこつ味棒ラーメン（2人前）2袋
・棒中華そば（2人前）2袋
・醤油とんこつ棒ラーメン（2人前）2袋
・辛子高菜風味棒ラーメン（2人前）2袋
まとめ：九州の棒ラーメンをまとめ買いするなら今！
マルタイの棒ラーメン5種類を合計10人前楽しめる「マルタイ 棒ラーメン 九州 食べ比べ 5種5袋10人前」が、現在開催中のAmazonタイムセールで6％オフとなっています。
いろいろな味の棒ラーメンをストックしたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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