マルタイ棒ラーメンを5種類食べ比べ！ 人気の味をまとめて楽しめるセットがセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「マルタイ 棒ラーメン 九州 食べ比べ 5種5袋10人前」が

Amazonタイムセールに登場！

「マルタイ 棒ラーメン 九州 食べ比べ 5種5袋10人前」は、マルタイラーメンや屋台とんこつ味など、5種類の棒ラーメンを楽しめる詰め合わせセットです。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格1,580円から6％オフの1,480円で販売されています。

2人前入りの商品が計5袋、合計10人前のセットで、1食あたりの価格は約148円です。

「マルタイ 棒ラーメン 九州 食べ比べ」の特徴

Amazon商品ページより

「マルタイ 棒ラーメン 九州 食べ比べ 5種5袋10人前」は、「マルタイラーメン」「屋台とんこつ味棒ラーメン」「棒中華そば」「醤油とんこつ棒ラーメン」「辛子高菜風味棒ラーメン」の5種類を各2人前ずつ詰め合わせたセットです。

マルタイラーメンは、昭和34年発売の即席棒状ラーメンです。麺はノンフライ・ノンスチーム製法で仕上げたストレート麺で、商品ページでは、生麺に近い風味と食感、コシが特徴と紹介されています。

スープにはチキンエキスとポークエキスをベースに、香味野菜などをブレンドしたあっさり醤油味を採用しています。また、夏には冷やし中華としても使用できるとしています。

【詰め合わせ内容】

・マルタイラーメン（2人前）2袋

・屋台とんこつ味棒ラーメン（2人前）2袋

・棒中華そば（2人前）2袋

・醤油とんこつ棒ラーメン（2人前）2袋

・辛子高菜風味棒ラーメン（2人前）2袋

まとめ：九州の棒ラーメンをまとめ買いするなら今！

マルタイの棒ラーメン5種類を合計10人前楽しめる「マルタイ 棒ラーメン 九州 食べ比べ 5種5袋10人前」が、現在開催中のAmazonタイムセールで6％オフとなっています。

いろいろな味の棒ラーメンをストックしたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。