このページの本文へ

アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第119回

手軽な食事。でも、たんぱく質16g！「テングル きのこクリーム」8食が24％オフ

2026年08月27日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「テングル プロテインパスタ きのこクリーム 8食」が
Amazonタイムセールに登場！

　「テングル プロテインパスタ きのこクリーム」は、1食あたりたんぱく質16gを含むプロテインパスタです。

　8食セットが現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格3,300円から24％オフの2,520円で販売されています。1食あたりの価格は約315円です。

アマゾンでテングル プロテインパスタ きのこクリーム 8食を入手

「テングル プロテインパスタ きのこクリーム」の特徴
Amazon商品ページより

　三養食品の「テングル プロテインパスタ きのこクリーム」は、マッシュルームと椎茸を使用したクリーミーなソースに、トリュフの香りを加えたカップタイプのパスタです。

　エアドライ製法で作られたリングイネのプロテインパスタを使用しており、コシのある弾力が特徴だとしています。また、1食あたり約16gのプロテインを摂れるとしています。

　お湯を入れて電子レンジ調理でき、手軽にバランスの取れた「高タンパク質麺」を味わえるといいます。

まとめ：高たんぱくパスタをストックするなら今！

　たんぱく質16gを含む「テングル プロテインパスタ きのこクリーム」8食セットが、現在開催中のAmazonタイムセールで24％オフとなっています。

　1食あたり約315円で購入できるので、セールの機会にストックしてはいかがでしょうか。

アマゾンでテングル プロテインパスタ きのこクリーム 8食を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください