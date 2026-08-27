手軽な食事。でも、たんぱく質16g！「テングル きのこクリーム」8食が24％オフ

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「テングル プロテインパスタ きのこクリーム 8食」が

Amazonタイムセールに登場！

「テングル プロテインパスタ きのこクリーム」は、1食あたりたんぱく質16gを含むプロテインパスタです。

8食セットが現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格3,300円から24％オフの2,520円で販売されています。1食あたりの価格は約315円です。

「テングル プロテインパスタ きのこクリーム」の特徴

Amazon商品ページより

三養食品の「テングル プロテインパスタ きのこクリーム」は、マッシュルームと椎茸を使用したクリーミーなソースに、トリュフの香りを加えたカップタイプのパスタです。

エアドライ製法で作られたリングイネのプロテインパスタを使用しており、コシのある弾力が特徴だとしています。また、1食あたり約16gのプロテインを摂れるとしています。

お湯を入れて電子レンジ調理でき、手軽にバランスの取れた「高タンパク質麺」を味わえるといいます。

まとめ：高たんぱくパスタをストックするなら今！

たんぱく質16gを含む「テングル プロテインパスタ きのこクリーム」8食セットが、現在開催中のAmazonタイムセールで24％オフとなっています。

1食あたり約315円で購入できるので、セールの機会にストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。