1本約75円なら箱買いしちゃってもいいでしょ！ 「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」24本がセール中

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「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン 500ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

キリンビバレッジの「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン 500ml×24本」は、レモンが爽やかに香る無糖紅茶です。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格2,445円から27％オフの1,795円で販売されています。

500ml入りのペットボトル24本セットで、1本あたりの価格は約75円です。

「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」の特徴

Amazon商品ページより

「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」は、茶葉本来の香りと豊かな旨み、クセのないすっきりとした後味が特徴の、レモンが香る無糖紅茶です。

世界三大銘茶の1つで、「紅茶のシャンパン」とも称されるダージリン茶葉を、全茶葉中20％使用しています。

クリアアイスティー製法を採用し、心地よい香りとすっきりした後味を楽しめるといいます。

まとめ：24本まとめ買いなら今がお得！

レモンが香る無糖紅茶「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」が、現在開催中のAmazonタイムセールで27％オフとなっています。

500ml入り24本セットを1本あたり約75円で購入できる機会なので、セールの機会にストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。