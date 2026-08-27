アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第118回
1本約75円なら箱買いしちゃってもいいでしょ！ 「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」24本がセール中
2026年08月27日 18時00分更新
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「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン 500ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
キリンビバレッジの「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン 500ml×24本」は、レモンが爽やかに香る無糖紅茶です。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格2,445円から27％オフの1,795円で販売されています。
500ml入りのペットボトル24本セットで、1本あたりの価格は約75円です。
「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」の特徴
Amazon商品ページより
「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」は、茶葉本来の香りと豊かな旨み、クセのないすっきりとした後味が特徴の、レモンが香る無糖紅茶です。
世界三大銘茶の1つで、「紅茶のシャンパン」とも称されるダージリン茶葉を、全茶葉中20％使用しています。
クリアアイスティー製法を採用し、心地よい香りとすっきりした後味を楽しめるといいます。
まとめ：24本まとめ買いなら今がお得！
レモンが香る無糖紅茶「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」が、現在開催中のAmazonタイムセールで27％オフとなっています。
500ml入り24本セットを1本あたり約75円で購入できる機会なので、セールの機会にストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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