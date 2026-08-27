セガは8月27日、XBOX Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam）／PlayStation 5／Nintendo Switch 2用ソフトとして発売予定の『クレイジータクシー：ワールドツアー』について、ストーリーモードなどでプレイ可能なマップ「ドイツ」を新たに発表。ゲームの発売時期は2027年予定、価格などは未定だ。

ドイツマップでは、大聖堂や古城、アウトバーンといった都市特有の風景が楽しめるほか、「クナイプ」や「PUMA」「ZWILLING」といったドイツに実在する人気ブランドが、コラボ店舗や目的地として登場。

また、ドイツマップを旅行ガイド風に紹介するトレーラーを新たに公開している。美しい景色が楽しめるコースや個性的な乗客たち、魅力的なアクティビティをぜひ映像で確認しよう。

▼クレイジータクシー：ワールドツアー』MAP紹介 ドイツ

https://youtu.be/chi65IwA3iE

さらに、Bad Religionの楽曲「Ten in 2010」を使った映像を公開中。初代『クレイジータクシー』にも登場した、懐かしのキャラクターたちも姿を見せる本映像。印象的な楽曲とともに繰り広げられる迫力満点なドライビングアクションを楽しもう。

▼『クレイジータクシー：ワールドツアー』マルチプレイクローズドネットワークテスト トレーラー

https://youtu.be/IXBOj0vZ2-M

■「東京ゲームショウ2026」への出展が決定！

2026年9月17日から9月21日まで幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2026」セガ／アトラスブースに、『クレイジータクシー：ワールドツアー』の出展が決定した。

会場では、特別なステージや、一足先にゲームを体験できるコーナーなどを予定している。詳細は公式SNSなどで随時発表するとのことなので、続報に期待しよう。

※一般公開日は9月19日から21日

■クローズドネットワークテスト参加者を募集中！

シリーズ初のオンラインマルチプレイを先行体験できる、クローズドネットワークテスト（以下、CNT）の参加者を募集中。

CNTでは、乗客を目的地へ届ける速さを競う「ピックアップレース」と、タクシー陣営と警察陣営に分かれてハチャメチャバトルを繰り広げる「ポリスチェイス」の2つのモードを楽しめる。

各モードは、ランクの近いプレイヤー同士で対戦する「ランクマッチ」と、好みのルールを設定する「カスタムマッチ」でのプレイが可能だ。

▼『クレイジータクシー：ワールドツアー』CNT特設ページ

https://crazytaxi-asia.sega.com/worldtour/ja/cnt/

【CNT概要】

参加者募集期間（JST）：2026年9月1日15時59分まで

CNT開催日時（JST）：2026年9月12日9時～9月14日9時

実施プラットフォーム：XBOX Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam）／PlayStation 5

プレイ可能な内容：

・2種類のオンラインマルチプレイ

・2種類のマップ

・6種類の車両

・4人のプレイアブルキャラクター

・車両カスタマイズ機能の一部

対応言語：日本語、英語

※製品版はNintendo Switch 2もオンラインマルチプレイに対応予定です。

【ゲーム情報】

タイトル：『クレイジータクシー：ワールドツアー』

ジャンル：ドライビングアクション

販売：セガ

プラットフォーム：XBOX Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam）／PlayStation 5／Nintendo Switch 2

発売日：2027年予定

価格：未定

プレイ人数：1人（オンラインマルチプレイ時：最大6人）

CERO：審査予定

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。