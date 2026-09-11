デモプレイや豪華ゲストを招いたステージイベントが楽しめる！

セガは9月11日、「クレイジータクシー」シリーズ最新作『クレイジータクシー：ワールドツアー』［XBOX Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam）／PlayStation 5／Nintendo Switch 2］について、幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2026」（以下、TGS2026）セガ／アトラスブース＜Hall 4-N01（幕張メッセ ホール4 駅側）＞の出展内容を公開。

TGS2026の会期は、2026年9月17日～21日まで（一般公開日は9月19日から21日）。ゲームの発売時期は2027年予定、価格などの詳細は未定だ。

▼セガ／アトラスTGS2026特設サイト

https://tgs.sega.jp/2026/ja/

「TGS2026」会場の『クレイジータクシー：ワールドツアー』コーナーには、発売前の本作をいち早く体験できるエリアのほか、主人公・アクセルの愛車「デボラダ・イエロージャック」をイメージした、実際に乗車可能なフォトスポットが登場。

さらに、往年のアーケード筐体をイメージした専用のプレイエリアでは、ハンドルコントローラーを使用しての爽快なドライビングアクションが体験可能だ。

※デモプレイの列にお並びいただいた際、ハンドルコントローラーでのプレイをご希望される方にのみご案内します。

コーナー付近では、タクシーランプをモチーフとしたサンバイザーが配布されるほか、デモプレイや本作のウィッシュリスト登録、フォトスポット投稿キャンペーンへの参加などを行った来場者に、オリジナルデザインのノベルティグッズをそれぞれプレゼント。

「TGS2026」では、ぜひセガ／アトラスブース内の『クレイジータクシー：ワールドツアー』コーナーに立ち寄ってみよう。

■ZETA DIVISIONのSHAKAさん、鈴木ノリアキさんが出演！

『クレイジータクシー：ワールドツアー』ステージプログラム

日本発のゲーミングライフスタイルブランド・ZETA DIVISION所属のSHAKAさん、鈴木ノリアキさんがステージ上で『クレイジータクシー：ワールドツアー』を初プレイ。本作のクリエイティブプロデューサー・菅野顕二氏、ディレクター・百渓 曜氏とともに、ゲーム内ミッションへのチャレンジやスペシャルデモプレイをそれぞれ行う。なお、ステージの様子は「セガ公式YouTubeチャンネル」でも視聴可能だ。

●『クレイジータクシー：ワールドツアー』ミッションチャレンジステージ

日時：2026年9月17日 ビジネスデイ 12時40分～13時10分

出演：SHAKAさん（ZETA DIVISION）／菅野顕二氏（『クレイジータクシー：ワールドツアー』クリエイティブプロデューサー）／百渓 曜氏（『クレイジータクシー：ワールドツアー』ディレクター）

●『クレイジータクシー：ワールドツアー』スペシャルデモプレイステージ

日時：2026年9月19日 一般公開日 14時30分～15時20分

出演：鈴木ノリアキさん（ZETA DIVISION）／菅野顕二氏（『クレイジータクシー：ワールドツアー』クリエイティブプロデューサー）／百渓 曜氏（『クレイジータクシー：ワールドツアー』ディレクター）

■ステージ出演者のサイン入りグッズが当たる！

「TGS2026」出展記念キャンペーンを9月16日より開催！

「TGS2026」出展を記念し、ノベルティのセットやステージ出演者のサイン入りTシャツが当たるSNSキャンペーンを、9月16日より開催。開催期間は、2026年9月16日～9月23日23時59分まで。

【プレゼント】

・「TGS2026」ノベルティコンプリートセット（タクシーランプサンバイザー、クレイジーマネーメモ帳、シリーズロゴステッカー、デボラダ・イエロージャックステッカー） ×10名

・ステージ出演者サイン入り SEGA UNIVERSE クレイジータクシーTシャツ ×2名

【応募方法】

①『クレイジータクシー：ワールドツアー』公式Xアカウント（@crazytaxi_JP）をフォロー

②対象のキャンペーン投稿をリポストするだけで応募完了！

さらに、TGSへの応援コメントや『クレイジータクシー：ワールドツアー』の楽しみなことをハッシュタグ「#TGS2026_クレタク爆走中」を付けて引用投稿すると、当選確率アップ！

【ゲーム情報】

タイトル：『クレイジータクシー：ワールドツアー』

ジャンル：ドライビングアクション

販売：セガ

プラットフォーム：XBOX Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam）／PlayStation 5／Nintendo Switch 2

発売日：2027年予定

価格：未定

プレイ人数：1人（オンラインマルチプレイ時：最大6人）

CERO：審査予定

©SEGA

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