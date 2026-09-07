主人公・デイビィや変わり者揃いの仲間たちも紹介！
“爆速成長”アクションRPG『ステューピッド・ネバー・ダイズ』のウェブCM「アクション編」＆「ストーリー編」を公開！
セガは9月7日、PlayStation 5／PC（Steam）向け完全新作アクションRPG『ステューピッド・ネバー・ダイズ』（Stupid Never Dies）について、ウェブCM「バイトアクション編」と「ストーリー編」を公開。ゲームの発売日は2026年10月22日予定、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7689円／ダウンロード専売のゴージャスバカエディションが8789円となる。
本作は、『デビル メイ クライ』シリーズや『ドラゴンズドグマ』シリーズなどを手がけたスタッフが集結した新スタジオ「GPTRACK50」が贈る、最弱ゾンビが圧倒的なスピードで成長していく、痛快下剋上の“爆速成長”アクションRPG。
主人公であるゾンビのデイビィは、凍死したヒロイン・ジュリアを甦らせるため、自らの身体にギアを埋め込む「ボディハック」と、喰らった敵の能力を奪って変身する「スタイルイート」を駆使し、危険な異世界ダンジョンへ挑むことに。デイビィは、ジュリアへの想いを遂げることができるのか――。
▼バイトアクション編
https://youtu.be/PXYVy4gUgpI
▼ストーリー編
https://youtu.be/bQwamQUGpA4
■無料体験版配信中＆デジタル版予約受け付け中
PlayStation StoreおよびSteamストアにて、本作デジタル版の予約注文を受け付け中。さらに、ゲーム冒頭から約2時間をプレイできる、製品版に引き継ぎ可能な体験版『ステューピッド・ネバー・ダイズ：ファーストバイトデモ』も配信中だ。
【PlayStation Store予約購入特典】
対象：ゴージャスバカエディション（デジタルデラックス版）
●最大48時間のアーリーアクセス権
●『ステューピッド・ネバー・ダイズ』アバターセット（全11種）
対象：通常版
●『ステューピッド・ネバー・ダイズ』アバターセット（全11種）
【Steamストア 予約購入特典】
対象：ゴージャスバカエディション（デジタルデラックス版）
●最大48時間のアドバンスアクセス権
※2026年10月22日6時59分（JST）までにご購入いただいた場合に入手できます。
※アーリーアクセス権／アドバンスアクセス権は2026年10月20日7時（JST）より開始予定です。
※特典内容および実施期間は予告なく変更となる場合があります。
■デイビィと一風変わった仲間たち
デイビィ：これまで一度もケンカをしたことがないヘタレゾンビ。モンスターや人間からバカにされ続けてきたが、ジュリアを救うため立ち上がる。
ジュリア：大戦時、ショッピングモールへ避難するも、冷凍庫の中で命を落とした女子大生。モールを徘徊していたデイビィに発見され、彼から一目惚れされる。
フランク博士：自らを“人類最高の知能”と称する科学者。研究のためなら周囲の目も気にせず行動し、目的達成のためデイビィを焚きつける。
ベッシー：男勝りなバイカーゾンビ。愛車を駆り、ダンジョンからデイビィを地上へ送り届ける役目を担う。「BESSIE BURGER」を営んでおり、店ではゾンビスキルの解放やレアリティアップが可能。
ゴイル：自力では一歩も動けない石像モンスター。千里眼と千里耳を持ち、ダンジョンの情報をデイビィへ伝えるリサーチャーとして活躍する。
アセリノ：狼男ならぬ“チワワ男”。明晰な頭脳を持ち、フランク博士の助手を務める一方で、女好きのプレイボーイという一面も持つ。タトゥーショップ「Ink on the Brain」で、デイビィの“ボディハック”を担当する。
■トレーラー
ティザートレーラー：https://youtu.be/mgWFOfJBNRc
ファーストトレーラー：https://youtu.be/Ugl0ul-ibxc
セカンドトレーラー：https://youtu.be/7cMfy6_aVN4
サードトレーラー：https://youtu.be/XrEC8ypMSQU
※画面は開発中のものです。
【ゲーム情報】
タイトル：ステューピッド・ネバー・ダイズ（Stupid Never Dies）
ジャンル：爆速成長アクションRPG
販売：GPTRACK50
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2026年10月22日予定
価格：
通常版：7689円（パッケージ版／ダウンロード版）
ゴージャスバカエディション：8789円（ダウンロード版）
※PC（Steam）はダウンロード版のみ。
CERO：C（15才以上対象）
© GPTRACK50 Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
※セガは、GPTRACK50と共同パブリッシング契約を結び、全世界に向けて本作の販売を担当いたします。
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