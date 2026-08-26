コロプラは8月26日、「STAR STUDIOS」がプロデュースしたiOS／Android向け新作ゲーム『クイズアクションRPG ウィズジェネレーション』（以下、ウィズジェネレーション）を配信すると発表。ゲームの配信時期は今冬予定、基本プレイ無料（アイテム課金制）だ。

これにともない、本日より事前登録の受付を開始し、ティザートレーラーを公開している。

『ウィズジェネレーション』は、“自分の知識（クイズ力）”がド派手な「アクション」へと直結し、知能で敵をなぎ倒す爽快感を極限まで追求した、まったく新しいクイズアクションRPG。クイズを愛するすべてのプレイヤーに、新時代の知的興奮体験をお届けする。

本日公開したティザートレーラーでは、クイズを解き明かした瞬間に強力な攻撃を繰り出す本作ならではのバトルの様子や、美麗なグラフィックで描かれたキャラクターたちが最新の実機映像で描かれている。あわせて、公式サイトおよび公式Xも開設したので、ぜひともチェックしよう。

公式サイト：https://wiz-generation.com/

公式X：https://x.com/wizgeneration

ティザートレーラー：https://youtu.be/m4zDb3C0EI8

【『ウィズジェネレーション』概要】

1.あなたの知識がド派手な一撃に変わる、新しいクイズバトル！

本作のバトルは、プレイヤーの“知識”が必殺のアクションそのものとなる、「リアルタイム・クイズアクションバトル」。タップで攻撃を与えると「スキルゲージ」が充填され、ゲージが最大になると「クイズ」が発動する。表示された問題に素早く正確に解答することで、超ド派手な必殺アクションを決めることが可能だ。

「アクションゲームは苦手だけどクイズは得意」というクイズファンの人にも爽快にプレイできるよう、絶妙なゲームバランスを実現している。

2.直感操作で答えやすい！ 出題される問題数は驚異の「10万問」以上！

出題ジャンルは「雑学」「エンタメ」「スポーツ」「ライフスタイル」など全8ジャンル。出題形式も「4択」「○×」といった王道のものから、「並び替え」「穴埋め」といったものまで、飽きのこない多彩なクイズ形式を用意している。その問題数はなんと10万問以上！ あらゆる角度からプレイヤーの知的好奇心を刺激し続ける。

3.全国のライバルと“クイズ力”を競いあう白熱の「魔塔杯」

知力の限界に挑むランキング戦「魔塔杯（まとうはい）」を定期開催。全国のプレイヤーとクイズの解答速度・正確性を競いあい上位を目指す、手に汗握るランキング戦が楽しめる。

4.クイズ番組さながらの臨場感！ 「生配信ライブクイズ」

本作では、最新鋭のLIVE配信テクノロジーによるプレイヤー同時参加型の生配信クイズコンテンツを定期的に開催する。テレビのクイズ番組の解答者になったかのような“ライブクイズ体験”が味わうことが可能だ。

【事前登録の受付を開始！ キャンペーンも実施！】

本日よりApp Store／Google Play／および公式X／公式LINEにて事前登録の受付を開始している。また、本日のタイトル発表を記念して、『ウィズジェネレーション』公式Xにてキャンペーンを開催中だ。公式Xをフォローして、対象の投稿をリポストすることで、抽選で「Amazonギフトカード」が当たるキャンペーンとなっているので、ぜひ参加してみよう。

＜事前登録方法＞

●App Store / Google Play登録はこちら（※iOS／Android共通）：https://qawiz.go.link/lAd16

●公式X（@wizgeneration）をフォロー：https://x.com/wizgeneration

●公式LINEで友だち追加：https://lin.ee/qllgp0n

【ゲーム情報】

タイトル：ウィズジェネレーション

ジャンル：クイズアクションRPG

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：今冬

価格：アイテム課金制（基本プレイ無料）