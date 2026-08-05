ティザーサイトも本日オープン！
コロプラが新作ゲーム『アクティブシネマ 369（ミロク）』をまもなくリリースすると発表！
コロプラは8月5日、同社の決算説明会を実施し、そのなかで新作ゲーム『アクティブシネマ 369（ミロク）』をリリースすると発表。
ゲームの詳細については不明だが、本日よりティザーサイトも公開している。ぜひともチェックしよう。
▼ティザーサイト
https://369.online/
なお、同社はモバイルゲームを5本（位置ゲー2本、そのほか3本）と複数タイトルの開発を進捗中で、さらなる拡充を予定しているという。
また、PC／コンシューマーゲーム向けに9本のタイトルを準備しており、アドベンチャーゲームを中心に継続してタイトルをリリースする予定とのこと。
どんなタイトルが登場するのか？ 同社の今後のタイトル発表も楽しみにしよう。
【ゲーム情報】
タイトル：アクティブシネマ 369（ミロク）
ジャンル：未定
販売：コロプラ
プラットフォーム：未定
発売日：未定
価格：未定
CERO：未定
©COLOPL, Inc.
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