コロプラは8月5日、同社の決算説明会を実施し、そのなかで新作ゲーム『アクティブシネマ 369（ミロク）』をリリースすると発表。

ゲームの詳細については不明だが、本日よりティザーサイトも公開している。ぜひともチェックしよう。

▼ティザーサイト

https://369.online/

なお、同社はモバイルゲームを5本（位置ゲー2本、そのほか3本）と複数タイトルの開発を進捗中で、さらなる拡充を予定しているという。

また、PC／コンシューマーゲーム向けに9本のタイトルを準備しており、アドベンチャーゲームを中心に継続してタイトルをリリースする予定とのこと。

どんなタイトルが登場するのか？ 同社の今後のタイトル発表も楽しみにしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：アクティブシネマ 369（ミロク）

ジャンル：未定

販売：コロプラ

プラットフォーム：未定

発売日：未定

価格：未定

CERO：未定

©COLOPL, Inc.