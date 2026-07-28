特別な「創成札」が使用可能になる2種のDLCも配信中！

コロプラは7月24日、ゲームクリエイター・金子一馬が手がける『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』のPC（Steam）版を配信。あわせて、DLC第2弾「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」も、Nintendo Switch／PC（Steam）向けに配信している。

価格は、ゲーム本編の通常版が3960円、スペシャルデジタルデラックスエディションが5960円。DLC単体は、1320円だ。Steamストアでは2026年8月8日まで、ゲーム本編やDLCが10％オフで購入できるセールを実施している。

▼Steam ストアページ

https://store.steampowered.com/app/4677110

＜セール対象製品＞

・『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』通常版

通常価格：3960円 ⇒ セール価格：3564円

・『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』スペシャルデジタルデラックスエディション

通常価格：5960円 ⇒ セール価格：5364円

＜セール期間＞

2026年7月24日～8月8日午前2時（予定）

※セール価格・期間はSteamの仕様により表記が前後する場合があります。

【DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」情報】

価格：1320円

セット内容：アリアンロッド／ラファエル／バンシー／アポロン／サタン

【ゲーム情報】

タイトル：KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ

ジャンル：デッキ構築タワーダンジョン

発売：コロプラ

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：

Switch：発売中（2026年4月23日）

PC（Steam）：配信中（2026年7月24日）

価格：

Switch／PC（Steam）通常版：3960円（ダウンロード版）

Switchデジタルデラックスエディション：4960円（ダウンロード版）

PC（Steam）スペシャルデジタルデラックスエディション：5960円（ダウンロード版）

※スペシャルデジタルデラックスエディションには本編とDLC第1弾・DLC第2弾を収録。

CERO：C（15歳以上対象）

【DLC情報】

タイトル：DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

配信日：

Switch：配信中（2026年4月23日）

PC（Steam）：配信中（2026年7月24日）

価格：1320円

タイトル：.DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年7月24日）

価格：1320円

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