特別な「創成札」が使用可能になる2種のDLCも配信中！
Steam版『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』が配信中！8月8日まで10％オフのセールを実施
コロプラは7月24日、ゲームクリエイター・金子一馬が手がける『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』のPC（Steam）版を配信。あわせて、DLC第2弾「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」も、Nintendo Switch／PC（Steam）向けに配信している。
価格は、ゲーム本編の通常版が3960円、スペシャルデジタルデラックスエディションが5960円。DLC単体は、1320円だ。Steamストアでは2026年8月8日まで、ゲーム本編やDLCが10％オフで購入できるセールを実施している。
▼Steam ストアページ
https://store.steampowered.com/app/4677110
＜セール対象製品＞
・『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』通常版
通常価格：3960円 ⇒ セール価格：3564円
・『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』スペシャルデジタルデラックスエディション
通常価格：5960円 ⇒ セール価格：5364円
＜セール期間＞
2026年7月24日～8月8日午前2時（予定）
※セール価格・期間はSteamの仕様により表記が前後する場合があります。
【DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」情報】
価格：1320円
セット内容：アリアンロッド／ラファエル／バンシー／アポロン／サタン
【ゲーム情報】
タイトル：KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ
ジャンル：デッキ構築タワーダンジョン
発売：コロプラ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：
Switch：発売中（2026年4月23日）
PC（Steam）：配信中（2026年7月24日）
価格：
Switch／PC（Steam）通常版：3960円（ダウンロード版）
Switchデジタルデラックスエディション：4960円（ダウンロード版）
PC（Steam）スペシャルデジタルデラックスエディション：5960円（ダウンロード版）
※スペシャルデジタルデラックスエディションには本編とDLC第1弾・DLC第2弾を収録。
CERO：C（15歳以上対象）
【DLC情報】
タイトル：DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）
配信日：
Switch：配信中（2026年4月23日）
PC（Steam）：配信中（2026年7月24日）
価格：1320円
タイトル：.DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）
配信日：配信中（2026年7月24日）
価格：1320円
©COLOPL, Inc.
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