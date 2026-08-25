コロプラは8月24日、iOS／Android向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、白猫）について、女性VTuberグループ「ホロライブ」との3回目のコラボレーションイベントを開催すると発表。開催日は、2026年8月31日より。

▼コラボPV

https://youtu.be/Wchg7Vp7HaM

なお、本イベントについては、8月24日に実施された「ホロライブゲーマーズ」4名のコラボ配信にて発表。配信では、コラボにて『白猫』世界に登場予定の白上フブキ、大神ミオ、猫又おかゆ、戌神ころねの4名が、本コラボの概要を紹介している。

コラボ登場キャラクターイラストや3Dモデル、モードチェンジの水着衣装イラストやコラボ衣装キャラ、過去のイベントの再開催などについて紹介しているので、ぜひともチェックしよう。

▼コラボ発表配信（「フブキCh。白上フブキ」にて公開）

https://www.youtube.com/@ShirakamiFubuki

さらに、4名によるコラボ記念生配信も決定。当日はモードチェンジの水着衣装で『白猫』世界を大冒険する。全ユーザーへの豪華プレゼントをかけたリスナー参加型の協力バトルもプレイする予定。2026年8月31日より順次開始されるので、こちらもチェックしてほしい。

■登場キャラクター

コラボイベントと同時に開催するキャラガチャにもホロライブの4名が登場。また、特定の条件をクリアすることでキャラ「1回」ガチャが無料になる。

〇モードチェンジ（水着）

対象キャラを所持していれば利用できる、オリジナルボイス付きの水着モードチェンジを購入できる。

■ホロライブコラボ第1弾＆第2弾 再開催＆パラメータ調整 実施！

2024年に実施したコラボ第1弾、2025年に実施したコラボ第2弾のイベントとガチャを再開催。さらに、登場キャラクターのパラメータも調整する。

■コラボ衣装キャラ 登場予定！

特定のキャラクターを所持し、「コラボ衣装キャラ交換券付きジュエルパック」を購入すれば、ホロライブゲーマーズのコラボ衣装を身に着けた『白猫』キャラクターを交換で入手できる。詳細はゲーム内お知らせなどを確認してほしい。

■フォロー＆リポストキャンペーン開催中！

『白猫』公式Xでは、フォロー＆リポストキャンペーンを開催中。『白猫』公式Xをフォローし、対象ポストをリポストした人の中から抽選で10名に、今回のコラボイベントのキービジュアルを使用したオリジナルポストカード＆Amazonギフトカード（3000円分）をセットでプレゼント。

さらに、「コラボで楽しみなところ」や「4人への応援コメント」をリプライすると、当選確率がアップする。開催期間は、2026年8月24日～9月6日15時59分まで（予定）。

▼『白猫』公式X

https://x.com/wcat_project

■登場記念キャンペーン開催！

本日8月25日から4日間連続でキャンペーンを開催。対象のポストをフォロー＆引用リポストした人の中から抽選で、複製収録台本＆各キャラクターのチェキ風カードのセットを、各日5名にプレゼント。キャンペーン期間はそれぞれの投稿を確認しよう。

▼『白猫』公式X

https://x.com/wcat_project

■生配信実施決定！

8月31日から3日間連続で「ホロライブゲーマーズ」4名が生配信を実施する。それぞれがモードチェンジの水着衣装で『白猫』世界を大冒険。全ユーザーへの豪華プレゼントをかけたリスナー参加型の協力バトルにぜひ参加しよう。

●配信スケジュール

・白上フブキ＆大神ミオ：2026年8月31日20時～（予定）

・猫又おかゆ：2026年9月1日20時～（予定）

・戌神ころね：2026年9月2日20時～（予定）

【ゲーム情報】

タイトル：白猫プロジェクト（白猫プロジェクト NEW WORLD'S）

ジャンル：3DアクションRPG

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2014年7月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

※Kindle Fireシリーズ以外では、Amazon AndroidアプリストアをAndroid端末にインストールし、お楽しみください。