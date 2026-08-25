ホロライブゲーマーズの4名が8月31日にやってくる！
『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』と「ホロライブ」コラボ第3弾の開催が決定！
コロプラは8月24日、iOS／Android向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、白猫）について、女性VTuberグループ「ホロライブ」との3回目のコラボレーションイベントを開催すると発表。開催日は、2026年8月31日より。
▼コラボPV
https://youtu.be/Wchg7Vp7HaM
なお、本イベントについては、8月24日に実施された「ホロライブゲーマーズ」4名のコラボ配信にて発表。配信では、コラボにて『白猫』世界に登場予定の白上フブキ、大神ミオ、猫又おかゆ、戌神ころねの4名が、本コラボの概要を紹介している。
コラボ登場キャラクターイラストや3Dモデル、モードチェンジの水着衣装イラストやコラボ衣装キャラ、過去のイベントの再開催などについて紹介しているので、ぜひともチェックしよう。
▼コラボ発表配信（「フブキCh。白上フブキ」にて公開）
https://www.youtube.com/@ShirakamiFubuki
さらに、4名によるコラボ記念生配信も決定。当日はモードチェンジの水着衣装で『白猫』世界を大冒険する。全ユーザーへの豪華プレゼントをかけたリスナー参加型の協力バトルもプレイする予定。2026年8月31日より順次開始されるので、こちらもチェックしてほしい。
■登場キャラクター
コラボイベントと同時に開催するキャラガチャにもホロライブの4名が登場。また、特定の条件をクリアすることでキャラ「1回」ガチャが無料になる。
〇モードチェンジ（水着）
対象キャラを所持していれば利用できる、オリジナルボイス付きの水着モードチェンジを購入できる。
■ホロライブコラボ第1弾＆第2弾 再開催＆パラメータ調整 実施！
2024年に実施したコラボ第1弾、2025年に実施したコラボ第2弾のイベントとガチャを再開催。さらに、登場キャラクターのパラメータも調整する。
■コラボ衣装キャラ 登場予定！
特定のキャラクターを所持し、「コラボ衣装キャラ交換券付きジュエルパック」を購入すれば、ホロライブゲーマーズのコラボ衣装を身に着けた『白猫』キャラクターを交換で入手できる。詳細はゲーム内お知らせなどを確認してほしい。
■フォロー＆リポストキャンペーン開催中！
『白猫』公式Xでは、フォロー＆リポストキャンペーンを開催中。『白猫』公式Xをフォローし、対象ポストをリポストした人の中から抽選で10名に、今回のコラボイベントのキービジュアルを使用したオリジナルポストカード＆Amazonギフトカード（3000円分）をセットでプレゼント。
さらに、「コラボで楽しみなところ」や「4人への応援コメント」をリプライすると、当選確率がアップする。開催期間は、2026年8月24日～9月6日15時59分まで（予定）。
▼『白猫』公式X
https://x.com/wcat_project
■登場記念キャンペーン開催！
本日8月25日から4日間連続でキャンペーンを開催。対象のポストをフォロー＆引用リポストした人の中から抽選で、複製収録台本＆各キャラクターのチェキ風カードのセットを、各日5名にプレゼント。キャンペーン期間はそれぞれの投稿を確認しよう。
▼『白猫』公式X
https://x.com/wcat_project
■生配信実施決定！
8月31日から3日間連続で「ホロライブゲーマーズ」4名が生配信を実施する。それぞれがモードチェンジの水着衣装で『白猫』世界を大冒険。全ユーザーへの豪華プレゼントをかけたリスナー参加型の協力バトルにぜひ参加しよう。
●配信スケジュール
・白上フブキ＆大神ミオ：2026年8月31日20時～（予定）
・猫又おかゆ：2026年9月1日20時～（予定）
・戌神ころね：2026年9月2日20時～（予定）
【ゲーム情報】
タイトル：白猫プロジェクト（白猫プロジェクト NEW WORLD'S）
ジャンル：3DアクションRPG
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2014年7月14日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
※Kindle Fireシリーズ以外では、Amazon AndroidアプリストアをAndroid端末にインストールし、お楽しみください。
©COLOPL, Inc.
© COVER
※コロプラおよびコロプラロゴは、コロプラの登録商標です。
※Amazon、Amazon.co.jp、FireおよびAmazon.co.jpロゴはAmazon.comまたはその関連会社の商標です。
※YouTubeはGoogleの商標です。
※そのほかのすべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。
※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。
※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります