コロプラは9月12日、「STAR STUDIOS」がプロデュースしたiOS／Android向け新作ゲーム『クイズアクションRPG ウィズジェネレーション』（以下、ウィズジェネレーション）について、「クイズの日」を記念したキャンペーンや新企画を開始したと発表。

本作は、“自分の知識（クイズ力）”がド派手な「アクション」へと直結し、知能で敵をなぎ倒す爽快感を極限まで追求した、まったく新しいクイズアクションRPG。クイズを愛するすべてのプレイヤーに、新時代の知的興奮体験をお届けする。

本日9月12日の「クイズの日」を記念し、事前登録キャンペーンを開催するほか、ゲーム内で出題されるクイズ問題を募集する企画を開始。さらに、「TOKYO GAME SHOW 2026」では、本作のプロデューサーである福重潤哉氏が9月21日に実施される生配信ステージ企画に登壇し、最新情報も発表予定だ。

ゲームの配信時期は今冬予定、基本プレイ無料（アイテム課金制）となる。

▼公式サイト

https://wiz-generation.com/

▼ティザートレーラー

■「クイズの日」記念！ 事前登録キャンペーン開催中！

9月12日の「クイズの日」を記念して事前登録キャンペーンを開始する。事前登録者の数に応じて、サービス開始以降にゲーム内にてガチャチケットをプレゼント。

＜事前登録もまだまだ受付中！＞

App Store、Google Play、および公式X、公式LINE、予約トップ10にて事前登録を受付中。事前登録キャンペーンの各プレゼント達成にむけ、ぜひ登録しよう。

＜事前登録方法＞

App Store／Google Play登録はこちら（※iOS／Android共通）：https://wiz-generation.com/rd/?id=1&a=23gaf2h0

公式X（@wizgeneration）をフォロー：https://x.com/wizgeneration

公式LINEで友だち追加：https://lin.ee/qllgp0n

予約トップ10：https://yoyaku-top10.jp/apps/MTA1MTY3Ng

■「あなたの考えたクイズが出題される！！ゲームを彩るクイズ大募集！」キャンペーン！

本日より、ゲーム内に実際に登場するクイズ問題をユーザーから大募集する。見事採用された問題は、サービス開始後の『ウィズジェネレーション』にて実際に出題される。ユニークな知識や雑学など、知的好奇心を刺激するさまざまなクイズを待っているとのことなので、ぜひ参加してみよう。募集期間は、2026年9月12日12時～サービス開始まで。

応募方法：下記の専用応募フォームより応募。

応募フォーム：https://forms.gle/DrDmzNZqtM1xwtAh8

※応募フォームの規約を必ずご確認のうえ、本キャンペーンにご参加ください。

■TOKYO GAME SHOW 2026にて最新情報を公開！ 福重プロデューサーも登壇！

2026年9月に開催される「TOKYO GAME SHOW 2026」内「4Gamer.netブース」にて、『ウィズジェネレーション』の最新トレーラーおよびゲーム情報を公開することが決定。当日は本作のプロデューサーである福重潤哉が登壇し、本作の情報を直接紹介するという。登壇日は2026年9月21日13時45分～14時15分（予定）まで、場所はHall 5（05-C04）の4Gamer.netブースだ。

【ゲーム情報】

タイトル：ウィズジェネレーション

ジャンル：クイズアクションRPG

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：今冬

価格：アイテム課金制（基本プレイ無料）