コロプラは9月1日、同社が展開するゲームブランド「Kuma the Bear」による、iOS／AndroidおよびPC向け新作ブラウザゲーム『アクティブシネマRPG 369（ミロク）』のサービスを開始。プレイ料金は、基本無料（アイテム課金制）だ。

▼トレーラー

https://youtu.be/u0hGEcPdyC0

「アクティブシネマRPG」とは、映画のようなシネマティック映像で進行する物語と、RPGとしての攻略体験を融合させた新ジャンル。物語を観る没入感と自ら攻略する手応えが重なりあい、圧倒的な臨場感でプレイヤーを世界へ引き込む。

この新しい体験を実現する制作手法としてAI技術を取り入れた第一作目となる『アクティブシネマRPG 369（ミロク）』のサービスを本日9月1日に開始した。専用アプリのダウンロードやインストールが不要なブラウザゲームなので、所持しているスマートフォンやPCからアクセスするだけで、手軽にプレイ可能だ。

また、8月5日よりティザーサイト（公式サイト）を先行公開している。ぜひこの機会に、本作の世界観や特徴となるゲームシステムを楽しんでみてはいかがだろうか。

▼『アクティブシネマRPG 369（ミロク）』

プレイはこちら：https://369.online/app/

公式サイト：https://369.online/

公式X（@activecinema369）：https://x.com/activecinema369

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@activecinema369

公式Instagram：https://www.instagram.com/activecinema369/

【『アクティブシネマRPG 369（ミロク）』とは？】

本作では、霊が“視える”女子高生・草薙（くさなぎ）ウルと、「特務機関369（ミロク）」に所属する陰陽捜査官・立丸（たちまる）シノを中心に描かれる、怪異事件を巡る物語を楽しめる。

■STORY

霊が“視える”女子高生・草薙ウル。彼女の日常は異形の存在「モウジャ」に襲われたことで一変する。

ウルを救ったのは、「特務機関369」に所属する陰陽捜査官・立丸シノ。 人ならざる怪異を祓う彼との出会いにより、ウルは自らに宿る特別な力「カンナギ」の存在を知る。

モウジャが引き起こす怪異事件。その裏で動き出す、巨大な陰謀。 ウルはシノとともに、怪異の真相へと踏み込んでいく。

■特徴

01：シネマティック映像とゲームが融合した「新感覚ゲーム」

ストーリーは高品質なシネマティック映像で進行する。映画を観るような没入感と、自らの手で攻略していくRPGならではの手応えを、ひとつのゲームの中で楽しむことが可能だ。

02：手軽に楽しめるリアルタイム「バトル」

モウジャとの戦闘は、手軽に楽しめるリアルタイムバトルを採用。シンプルな操作でありながら、奥深い駆け引きが楽しめるテンポのよいバトルを体験できる。

03：「シキガミ」の育成と物語解放

バトルで活躍する頼もしい存在「シキガミ」を育成できる。育成を進めることで、それぞれの「シキガミ」の個別ストーリーが解放され、個性や魅力をより深く楽しめる。

04：インストール不要のブラウザゲーム

本作はブラウザゲームのため、アプリのダウンロード容量や待ち時間を気にする必要はない。スマートフォンやPCのブラウザからURLにアクセスするだけで、すぐにプレイできる。

※本作はブラウザ上で動作するゲームです。プレイデータはご利用のブラウザに紐づいて保存されるため、機種変更・ブラウザの変更・ブラウザデータの削除に備え、あらかじめゲーム内で「アカウント連携」を行っていただくことで、引き続き同じプレイデータをご利用いただけます。

【利用できる決済手段について】

本作をより深く、お得に楽しむためのゲーム内課金は、PayPay決済に加え、「クレジットカード」や「Apple Pay」を導入している。自身のライフスタイルにあわせた決済方法で、手軽かつ安全にゲーム内課金を利用可能だ。

＜ご利用可能な決済手段＞

・PayPay

・Apple Pay

・クレジットカード

＜課金アイテム＞

【ゲーム情報】

タイトル：アクティブシネマRPG 369（ミロク）

ジャンル：アクティブシネマRPG

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（ブラウザ） ※インストール不要

配信日：配信中（2026年9月1日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）