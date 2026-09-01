スマートフォンとPCのブラウザでインストール不要で遊べる！
コロプラ新作『アクティブシネマRPG 369（ミロク）』が本日サービス開始！「シネマティック映像×ゲーム」のブラウザゲーム
コロプラは9月1日、同社が展開するゲームブランド「Kuma the Bear」による、iOS／AndroidおよびPC向け新作ブラウザゲーム『アクティブシネマRPG 369（ミロク）』のサービスを開始。プレイ料金は、基本無料（アイテム課金制）だ。
▼トレーラー
https://youtu.be/u0hGEcPdyC0
「アクティブシネマRPG」とは、映画のようなシネマティック映像で進行する物語と、RPGとしての攻略体験を融合させた新ジャンル。物語を観る没入感と自ら攻略する手応えが重なりあい、圧倒的な臨場感でプレイヤーを世界へ引き込む。
この新しい体験を実現する制作手法としてAI技術を取り入れた第一作目となる『アクティブシネマRPG 369（ミロク）』のサービスを本日9月1日に開始した。専用アプリのダウンロードやインストールが不要なブラウザゲームなので、所持しているスマートフォンやPCからアクセスするだけで、手軽にプレイ可能だ。
また、8月5日よりティザーサイト（公式サイト）を先行公開している。ぜひこの機会に、本作の世界観や特徴となるゲームシステムを楽しんでみてはいかがだろうか。
▼『アクティブシネマRPG 369（ミロク）』
プレイはこちら：https://369.online/app/
公式サイト：https://369.online/
公式X（@activecinema369）：https://x.com/activecinema369
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@activecinema369
公式Instagram：https://www.instagram.com/activecinema369/
【『アクティブシネマRPG 369（ミロク）』とは？】
本作では、霊が“視える”女子高生・草薙（くさなぎ）ウルと、「特務機関369（ミロク）」に所属する陰陽捜査官・立丸（たちまる）シノを中心に描かれる、怪異事件を巡る物語を楽しめる。
■STORY
霊が“視える”女子高生・草薙ウル。彼女の日常は異形の存在「モウジャ」に襲われたことで一変する。
ウルを救ったのは、「特務機関369」に所属する陰陽捜査官・立丸シノ。 人ならざる怪異を祓う彼との出会いにより、ウルは自らに宿る特別な力「カンナギ」の存在を知る。
モウジャが引き起こす怪異事件。その裏で動き出す、巨大な陰謀。 ウルはシノとともに、怪異の真相へと踏み込んでいく。
■特徴
01：シネマティック映像とゲームが融合した「新感覚ゲーム」
ストーリーは高品質なシネマティック映像で進行する。映画を観るような没入感と、自らの手で攻略していくRPGならではの手応えを、ひとつのゲームの中で楽しむことが可能だ。
02：手軽に楽しめるリアルタイム「バトル」
モウジャとの戦闘は、手軽に楽しめるリアルタイムバトルを採用。シンプルな操作でありながら、奥深い駆け引きが楽しめるテンポのよいバトルを体験できる。
03：「シキガミ」の育成と物語解放
バトルで活躍する頼もしい存在「シキガミ」を育成できる。育成を進めることで、それぞれの「シキガミ」の個別ストーリーが解放され、個性や魅力をより深く楽しめる。
04：インストール不要のブラウザゲーム
本作はブラウザゲームのため、アプリのダウンロード容量や待ち時間を気にする必要はない。スマートフォンやPCのブラウザからURLにアクセスするだけで、すぐにプレイできる。
※本作はブラウザ上で動作するゲームです。プレイデータはご利用のブラウザに紐づいて保存されるため、機種変更・ブラウザの変更・ブラウザデータの削除に備え、あらかじめゲーム内で「アカウント連携」を行っていただくことで、引き続き同じプレイデータをご利用いただけます。
【利用できる決済手段について】
本作をより深く、お得に楽しむためのゲーム内課金は、PayPay決済に加え、「クレジットカード」や「Apple Pay」を導入している。自身のライフスタイルにあわせた決済方法で、手軽かつ安全にゲーム内課金を利用可能だ。
＜ご利用可能な決済手段＞
・PayPay
・Apple Pay
・クレジットカード
＜課金アイテム＞
【ゲーム情報】
タイトル：アクティブシネマRPG 369（ミロク）
ジャンル：アクティブシネマRPG
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（ブラウザ） ※インストール不要
配信日：配信中（2026年9月1日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
©COLOPL, Inc.
※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。
※PayPayおよびPayPayロゴは、PayPay株式会社の登録商標または商標です。
※Apple、Appleのロゴ、Apple Payは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。
※インターネット通信料はお客様のご負担となります。
※アイテム課金制です。一部コンテンツは有料で提供される場合があります。
※18歳未満の方が課金を行う場合は、保護者の同意を得たうえでご利用ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります