松屋を冷凍庫にどっさりストック！ 牛めし・カレー入り福袋が50％オフ

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「松屋 在宅応援福袋 9種30食」がAmazonタイムセールに登場！

牛めしをはじめ、カレーや豚めし、ライスバーガーなど、松屋の人気商品を詰め合わせた「松屋 在宅応援福袋 9種30食」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格1万3,680円のところ、50％オフの6,780円で販売されています。30食入りのため、1食あたりの価格は約226円です。

「松屋 在宅応援福袋 9種30食」の特徴

Amazon商品ページより

「松屋 在宅応援福袋 9種30食」は、松屋フーズが販売する松屋の人気商品の詰め合わせセットです。

内容は、牛めしの具プレミアム仕様、乳酸菌入り牛めしの具、糖質オフ牛めしの具、豚めしの具、オリジナルカレー、牛めしライスバーガー、カルビ焼肉、十勝風豚丼の具、豚生姜焼きが計30食入っています。

商品は冷凍食品で、マイナス18度以下の冷凍庫で保管します。電子レンジまたは湯煎で調理でき、詳しい調理方法は各商品の説明で確認できます。

内容

・牛めしの具プレミアム仕様×9袋

・乳酸菌入り牛めしの具×4食

・糖質オフ牛めしの具×4食

・豚めしの具×3食

・オリジナルカレー5食

・牛めしライスバーガー2袋

・カルビ焼肉×1個

・十勝風豚丼の具×1個

・豚生姜焼き×1個

まとめ：松屋の人気メニュー30食をまとめてストックするチャンス！

牛めしを中心に、カレーや豚めし、ライスバーガー、焼肉などを詰め合わせた「松屋 在宅応援福袋 9種30食」が、Amazonタイムセールにて参考価格1万3,680円から50％オフの6,780円となっており、1食あたり約226円で購入できます。

冷凍庫に松屋のメニューをまとめてストックしたい人は、このセールの機会にチェックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。