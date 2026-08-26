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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第116回

暑い日の水分・塩分補給に箱買い！「ソルティライチ」24本が29％オフ

2026年08月26日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「世界のKitchenから ソルティライチ 500ml 24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　ライチと沖縄県産の海塩を組み合わせた「世界のKitchenから ソルティライチ 500ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　過去価格2,793円のところ、29％オフの1,995円で販売されています。24本入りで、1本あたりの価格は約83円です。

アマゾンで世界のKitchenから ソルティライチ 500ml 24本を入手

「世界のKitchenから ソルティライチ」の特徴
Amazon商品ページより

　キリンビバレッジ「世界のKitchenから ソルティライチ」は、ライチと沖縄県産の海塩を組み合わせた飲料です。

　ライチの甘みと香り、沖縄海塩を組み合わせた味わいで、こまめな塩分・水分補給を提案しています。

　本商品は、タイの家庭で作られる「ローイゲーオ」の知恵から着想を得た塩分・水分補給飲料です。「ローイゲーオ」は、旬の果物を塩につけて下ごしらえし、氷と自家製シロップで作る冷たいデザートです。

まとめ：ソルティライチを24本まとめてストック！

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、「世界のKitchenから ソルティライチ 500ml 24本」が過去価格2,793円から29％オフの1,995円となっており、1本あたり約83円で購入できます。

　毎日の水分補給や汗をかいたときの塩分・水分補給に向けたドリンクをまとめて用意したい人は、セールの機会にストックしてはいかがでしょうか。

アマゾンで世界のKitchenから ソルティライチ 500ml 24本を入手

※価格は税込み表記です。

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