アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第116回
暑い日の水分・塩分補給に箱買い！「ソルティライチ」24本が29％オフ
2026年08月26日 19時00分更新
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「世界のKitchenから ソルティライチ 500ml 24本」が
Amazonタイムセールに登場！
ライチと沖縄県産の海塩を組み合わせた「世界のKitchenから ソルティライチ 500ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
過去価格2,793円のところ、29％オフの1,995円で販売されています。24本入りで、1本あたりの価格は約83円です。
「世界のKitchenから ソルティライチ」の特徴
Amazon商品ページより
キリンビバレッジ「世界のKitchenから ソルティライチ」は、ライチと沖縄県産の海塩を組み合わせた飲料です。
ライチの甘みと香り、沖縄海塩を組み合わせた味わいで、こまめな塩分・水分補給を提案しています。
本商品は、タイの家庭で作られる「ローイゲーオ」の知恵から着想を得た塩分・水分補給飲料です。「ローイゲーオ」は、旬の果物を塩につけて下ごしらえし、氷と自家製シロップで作る冷たいデザートです。
まとめ：ソルティライチを24本まとめてストック！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「世界のKitchenから ソルティライチ 500ml 24本」が過去価格2,793円から29％オフの1,995円となっており、1本あたり約83円で購入できます。
毎日の水分補給や汗をかいたときの塩分・水分補給に向けたドリンクをまとめて用意したい人は、セールの機会にストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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