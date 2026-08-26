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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第115回

600mlの大容量コーヒーが1本約90円！「ファイア ブラック」24本が16％オフ

2026年08月26日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ファイア ワンデイ ブラック 600ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

　「ファイア ワンデイ ブラック 600ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品として登場しています。

　過去価格2,564円のところ、16％オフの2,158円で販売されています。24本セットのため、1本あたりの価格は約90円です。

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「ファイア ワンデイ ブラック」の特徴
Amazon商品ページより

　「ファイア ワンデイ ブラック」は、直火で仕上げたコーヒーの香ばしい香りが楽しめる無糖のブラックコーヒーです。

　苦味と酸味を抑え、すっきりとした飲みやすい味わいで、冷たい状態だけでなく、常温になってもおいしく飲めるとしています。

　直火焙煎豆抽出物によって香り高さを引き立てているといい、仕事中のリフレッシュや在宅ワークのおともなど、1日を通して飲むことを想定した商品として紹介されています。

まとめ：600mlの無糖コーヒーをまとめ買いするチャンス！

　600mlの大容量サイズが24本入った「ファイア ワンデイ ブラック 600ml 24本」が、Amazonタイムセールにて16％オフで購入できます。

　普段からブラックコーヒーを飲む人は、このセールの機会にストックしてはいかがでしょうか。

アマゾンでファイア ワンデイ ブラック 600ml 24本を入手

※価格は税込み表記です。

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