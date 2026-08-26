600mlの大容量コーヒーが1本約90円！「ファイア ブラック」24本が16％オフ

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「ファイア ワンデイ ブラック 600ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

「ファイア ワンデイ ブラック 600ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品として登場しています。

過去価格2,564円のところ、16％オフの2,158円で販売されています。24本セットのため、1本あたりの価格は約90円です。

「ファイア ワンデイ ブラック」の特徴

Amazon商品ページより

「ファイア ワンデイ ブラック」は、直火で仕上げたコーヒーの香ばしい香りが楽しめる無糖のブラックコーヒーです。



苦味と酸味を抑え、すっきりとした飲みやすい味わいで、冷たい状態だけでなく、常温になってもおいしく飲めるとしています。

直火焙煎豆抽出物によって香り高さを引き立てているといい、仕事中のリフレッシュや在宅ワークのおともなど、1日を通して飲むことを想定した商品として紹介されています。

まとめ：600mlの無糖コーヒーをまとめ買いするチャンス！

600mlの大容量サイズが24本入った「ファイア ワンデイ ブラック 600ml 24本」が、Amazonタイムセールにて16％オフで購入できます。

普段からブラックコーヒーを飲む人は、このセールの機会にストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。