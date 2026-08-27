メモリーやSSDなどのパーツ価格高騰の影響で、スマートフォンの値上げが止まりません。かつてのように「安くて使えるスマホ」を探すのが非常に困難な時代になりました。

とはいえ、普段使いの利便性を考えるとスマホに「おサイフケータイ」「防水」は欠かせません。特におサイフケータイはキャッシュレス決済やモバイルSuicaで必須という人も多いはず。

そんな中、モトローラの最新スマホ「moto g37」（キャリア版）および「moto g37j」（SIMフリー版）は、普段使いに必要な機能をすべて詰め込みつつ、圧倒的な低価格を維持した驚異の1台です。

スマホ高騰時代における「安く買える全部入りスマホのラストチャンス」とも言える「moto g37」。実際に使ってわかった、その実力と割り切りポイントを本音でレビューします！