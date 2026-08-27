あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第218回
モトローラ・モビリティ・ジャパン「moto g37」
これで3万円台！ レンズ一つはダミーだけど、全部入りアンドロイドを安く買えるラストチャンス!?
2026年08月27日 17時00分更新
メモリーやSSDなどのパーツ価格高騰の影響で、スマートフォンの値上げが止まりません。かつてのように「安くて使えるスマホ」を探すのが非常に困難な時代になりました。
とはいえ、普段使いの利便性を考えるとスマホに「おサイフケータイ」「防水」は欠かせません。特におサイフケータイはキャッシュレス決済やモバイルSuicaで必須という人も多いはず。
そんな中、モトローラの最新スマホ「moto g37」（キャリア版）および「moto g37j」（SIMフリー版）は、普段使いに必要な機能をすべて詰め込みつつ、圧倒的な低価格を維持した驚異の1台です。
スマホ高騰時代における「安く買える全部入りスマホのラストチャンス」とも言える「moto g37」。実際に使ってわかった、その実力と割り切りポイントを本音でレビューします！
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）FeliCa＆生活防水！ キャリア版なら驚愕の2万2000円切り
2）安っぽさなし！ PANTONEカラーの洗練されたデザイン
3）120Hz駆動画面＆5200mAhバッテリーは普段使いには必要十分
購入時に確認したい2つのポイント
1）SIMフリー版とキャリア版の価格と性能の逆転現象に注意
2）SoCの処理性能はあくまでエントリークラス
🎬【3分で要約】モトローラ・モビリティ・ジャパン「moto g37」動画解説
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