1本約79円なら箱買いでしょ！「ウィルキンソン」強炭酸水24本がAmazonでお買い得

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「ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

アサヒ飲料の「ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

過去価格2,291円のところ、17％オフの1,898円で販売されています。1本あたりの価格は約79円です。

「ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル」の特徴

Amazon商品ページより

「ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル」は、「刺激、強め。」を特徴とする炭酸水です。

100年を超える伝統と信頼を掲げるウィルキンソンブランドの商品で、磨き抜かれた水と炭酸から生まれる爽快な味わいとしています。

よく冷やすことで、「炭酸水の命」であるガス持ちがよくなるといい、そのまま飲むほか、お酒の割り材としても利用できます。

ケース販売限定のラベルレスボトルで、刺激強めの中味はそのままに、ラベルレス仕様となっています。

まとめ：Amazonタイムセールなら1本約79円！

「ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで17％オフとなっています。

1本あたり約79円で購入できるため、炭酸水を日常的に飲む人にとってはお得にまとめ買いできるチャンスです。セールの機会に、この商品をストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。