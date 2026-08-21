アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第247回
たっぷり飲めるし糖質75％オフだし、 「金麦」500ml×24本はセールのときに買っておこう
2026年08月21日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「金麦 糖質75％オフ 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
「金麦 糖質75％オフ 500ml×24本」は、糖質75％オフを特徴とする新ジャンルのビールテイスト飲料です。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格6,157円から22％オフの4,799円で販売されています。500ml×24本入りで、1本あたりの価格は約200円です。
「金麦 糖質75％オフ」の特徴
Amazon商品ページより
サントリー「金麦 糖質75％オフ」は、すっきりした飲みやすさを維持しながら、旨味麦芽を増やした商品です。原材料には麦芽、ホップ、糖類、食物繊維、小麦スピリッツを使用しています。
人工甘味料や香料は使用せず、厳選した旨味成分の多い麦芽を主に使用。天然水で仕込み、素材の旨味を引き出しているといいます。アルコール度数は4％です。
まとめ：たっぷり飲める500mlをストックするなら今！
晩酌用に500ml缶をまとめて用意しておきたい人にとって、24本セットを1本あたり約200円で購入できる今回のセールはチェックしておきたいところです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「金麦 糖質75％オフ 500ml×24本」が過去価格から22％オフで販売されています。セールの機会に、まとめてストックしてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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