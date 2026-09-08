「家で沖縄気分！」オリオンビール4種類＋グラス＋島ボーロのセットがセール中

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「オリオンビール 4本 飲み比べ 詰め合わせ」がAmazonタイムセールに登場！

「オリオンビール 4本 飲み比べ 詰め合わせ」は、オリオンビール4種類に専用グラスと島ボーロを組み合わせた飲み比べセットです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格2,980円から10％オフとなる2,682円で販売されています。

ビールは「オリオン ザ・ドラフト」「オリオン ザ・プレミアム」「75BEER 島風ピルスナー」「75BEER 島空ホワイトエール」の4種類。それぞれ1缶ずつ入っており、1缶あたり約670円です。

「オリオンビール 4本 飲み比べ 詰め合わせ」の特徴

Amazon商品ページより

「オリオンビール 4本 飲み比べ 詰め合わせ」はビール4種類のセットで、「ザ・プレミアム専用グラス」と「島ボーロ」1袋も付いています。

「オリオン ザ・ドラフト」はアルコール分5％で、沖縄県産大麦を使用し、やんばるの水で仕込んでいます。ビールにとって余分な雑味の元となる成分をより多く取り除く、新たなろ過製法を採用しています。

「オリオン ザ・プレミアム」沖縄酵母OB-001特有のフルーティーな香りをより一層引き立て、華やかな香りとまろやかな旨味を長く楽しめる風味豊かな味わいへ改良したとしています。アルコール分は5％です。

「75BEER 島風ピルスナー」はアルコール分5％。世界生産量1％未満の希少ホップを使用し、下面発酵酵母による低温での発酵によって、酵母由来の香りを引き出しつつ渋みを抑えた柔らかな飲み口に仕上げています。

「75BEER 島空ホワイトエール」もアルコール分5％です。小麦由来のまろやかな口当たりを特徴とし、柑橘系のフルーティーな香りと、ほのかにスパイシーなニュアンスが感じられる味わいとしています。

おつまみの「島ボーロ」は、沖縄の伝統的なお菓子「島ボーロ」をガーリック味に仕上げた商品です。オリオンビールとの相性を考えた大人向けの沖縄スナックとして紹介されています。

「ザ・プレミアム 専用グラス」は、薄口の作りで、「ザ・プレミアム」の華やかな香りやまろやかな口当たりを楽しめるロゴ入りグラスです。内容量は1個で、容量は345mlです。

まとめ：4種類のオリオンビールを家で飲み比べ！

「オリオンビール 4本 飲み比べ 詰め合わせ」が、現在開催中のAmazonタイムセールで10％オフの2,682円になっています。

4種類のビールを1本ずつ飲み比べられるうえ、専用グラスと島ボーロもセットになっています。自宅で飲み比べを楽しみたいときはもちろん、プチギフトとしても紹介されている商品です。

現在開催中のAmazonタイムセールでお得になっているこの機会に、オリオンビールの飲み比べセットをチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。