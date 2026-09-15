芋焼酎好きなら1本置いときたい！ コガネセンガン仕込みの「白波蔵割り」が37％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「薩摩酒造 白波蔵割り パック 芋 1800ml」がAmazonタイムセールに登場！

「薩摩酒造 白波蔵割り パック 芋 1800ml」は、鹿児島県産のコガネセンガンと米麹を原料にした本格薩摩焼酎です。現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

過去価格2,276円のところ、37％オフの1,439円で販売中です。

「薩摩酒造 白波蔵割り パック 芋 1800ml」の特徴

Amazon商品ページより

「薩摩酒造 白波蔵割り パック 芋 1800ml」は、鹿児島県産のさつまいも「コガネセンガン」と国内産米を使用した米麹を原料に、薩摩に伝わる焼酎製法を継承する黒瀬杜氏が仕込んだ本格薩摩焼酎です。

アルコール度数は12％で、しっかりした濃い甘さと芋らしい香りが特徴とされています。

原材料は、鹿児島県産さつまいもと国内産米の米こうじです。

まとめ：芋焼酎をじっくり楽しむなら今！

「薩摩酒造 白波蔵割り パック 芋 1800ml」が、Amazonタイムセールで過去価格2,276円から37％オフの1,439円になっています。

本格薩摩焼酎をストックしておきたい人は、現在開催中のAmazonタイムセールで価格をチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。