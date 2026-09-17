桃をぜいたくに丸々1個分！ 「梅乃宿 あらごしもも」2本セットがセール中

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「梅乃宿 あらごしもも 720ml×2本」がAmazonタイムセール中

「梅乃宿 あらごしもも」は、国産の白桃を使用した果実感のあるリキュールです。現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格4,300円のところ、15％オフの3,654円で販売されています。1本あたり約1,827円です。720ml入りの2本セットで、梅乃宿酒造オリジナルの化粧箱に入っています。

「梅乃宿 あらごしもも」の特徴

Amazon商品ページより

「梅乃宿 あらごしもも」は、梅乃宿の日本酒と国産の白桃を組み合わせたリキュールです。1本に果実を丸々1個使用し、桃の果実感や甘み、香りを引き出しています。

皮をむいてピューレ状にすりつぶした白桃をさらに裏ごしし、日本酒とブレンドすることで、とろりとした質感に仕上げています。

アルコール度数は8％です。ロックやソーダ割りのほか、ミルク割りやレモン果汁を加える飲み方も紹介されています。飲む前によく振るよう案内されています。

720ml入り2本セットで、梅乃宿酒造オリジナルの化粧箱に入っています。手土産や贈答品にも利用できる商品です。

まとめ：国産白桃のお酒を2本まとめて確保！

国産白桃を使用し、1本に果実を丸々1個使った「梅乃宿 あらごしもも 720ml×2本」。現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,300円から15％オフの3,654円になっています。

1本あたり約1,827円となっているので、Amazonでセール価格になっているこの機会に、チェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。