食欲の秋はガッツリ飯と！ 「金麦 ザ・ラガー」24本セットがAmazonでお得

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「金麦 ザ・ラガー 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

「金麦 ザ・ラガー 350ml 24本」は、食事に合う飲みごたえを特徴とするサントリーの発泡酒です。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格4,384円のところ、23％オフの3,378円で販売されています。24本入りなので、1本あたり約141円です。

「金麦 ザ・ラガー」の特徴

Amazon商品ページより

サントリー「金麦 ザ・ラガー」は、麦芽使用量を増やし、原料配合を見直すことで、力強い飲みごたえを高めたという発泡酒です。

食事に合う心地よい後味を特徴としており、アルコール度数は6％です。350ml缶が24本入ったセットで、6缶パックが4つ入っています。

まとめ：晩酌用の金麦を24本ストック！

「金麦 ザ・ラガー」350mlが24本入ったセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで23％オフになっています。

1本あたり約141円となっているので、普段から飲んでいる人ならまとめ買いを検討しやすい価格です。

Amazonタイムセールでセール価格になっているこの機会に、晩酌用の「金麦 ザ・ラガー」をストックしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。