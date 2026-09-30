アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第267回
食欲の秋はガッツリ飯と！ 「金麦 ザ・ラガー」24本セットがAmazonでお得
2026年09月30日 18時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「金麦 ザ・ラガー 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！
「金麦 ザ・ラガー 350ml 24本」は、食事に合う飲みごたえを特徴とするサントリーの発泡酒です。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格4,384円のところ、23％オフの3,378円で販売されています。24本入りなので、1本あたり約141円です。
「金麦 ザ・ラガー」の特徴
Amazon商品ページより
サントリー「金麦 ザ・ラガー」は、麦芽使用量を増やし、原料配合を見直すことで、力強い飲みごたえを高めたという発泡酒です。
食事に合う心地よい後味を特徴としており、アルコール度数は6％です。350ml缶が24本入ったセットで、6缶パックが4つ入っています。
まとめ：晩酌用の金麦を24本ストック！
「金麦 ザ・ラガー」350mlが24本入ったセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで23％オフになっています。
1本あたり約141円となっているので、普段から飲んでいる人ならまとめ買いを検討しやすい価格です。
Amazonタイムセールでセール価格になっているこの機会に、晩酌用の「金麦 ザ・ラガー」をストックしてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第266回
グルメ晩酌用の24本をお得に確保！ ついでにおつまみを作る油も確保！ 「のどごし生」＋キャノーラ油付きセットが29％オフ！
-
第265回
グルメシークヮーサーの果実感をダブルで！ 「-196無糖」24本が34％オフ
-
第264回
グルメお店の角ハイを家でも楽しめる！ 「角ハイボール」24缶がセール中、1本あたり約186円
-
第263回
グルメ糖質70％オフの発泡酒を箱買い！ 「淡麗グリーンラベル」48本が2178円オフ
-
第262回
グルメ桃をぜいたくに丸々1個分！ 「梅乃宿 あらごしもも」2本セットがセール中
-
第261回
グルメ毎日違うワインで乾杯！ 世界11ヵ国の赤白ワイン375ml×24本が10％オフ
-
第260回
グルメ芋焼酎好きなら1本置いときたい！ コガネセンガン仕込みの「白波蔵割り」が37％オフ
-
第259回
グルメオリオンビールを飲み比べ！ 4種類楽しめるセットがAmazonタイムセール中
-
第258回
グルメ「家で沖縄気分！」オリオンビール4種類＋グラス＋島ボーロのセットがセール中
-
第257回
グルメオリオンビール4種類を飲み比べ！ 専用グラスと島ボーロまで付いたセットが10％オフ
- この連載の一覧へ