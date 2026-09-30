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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第267回

食欲の秋はガッツリ飯と！ 「金麦 ザ・ラガー」24本セットがAmazonでお得

2026年09月30日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「金麦 ザ・ラガー 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

　「金麦 ザ・ラガー 350ml 24本」は、食事に合う飲みごたえを特徴とするサントリーの発泡酒です。

　現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格4,384円のところ、23％オフの3,378円で販売されています。24本入りなので、1本あたり約141円です。

アマゾンで金麦 ザ・ラガー 350ml 24本を入手

「金麦 ザ・ラガー」の特徴
Amazon商品ページより

　サントリー「金麦 ザ・ラガー」は、麦芽使用量を増やし、原料配合を見直すことで、力強い飲みごたえを高めたという発泡酒です。

　食事に合う心地よい後味を特徴としており、アルコール度数は6％です。350ml缶が24本入ったセットで、6缶パックが4つ入っています。

まとめ：晩酌用の金麦を24本ストック！

　「金麦 ザ・ラガー」350mlが24本入ったセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで23％オフになっています。

　1本あたり約141円となっているので、普段から飲んでいる人ならまとめ買いを検討しやすい価格です。

　Amazonタイムセールでセール価格になっているこの機会に、晩酌用の「金麦 ザ・ラガー」をストックしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンで金麦 ザ・ラガー 350ml 24本を入手

※価格は税込み表記です。

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