オリオンビールを飲み比べ！ 4種類楽しめるセットがAmazonタイムセール中

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「オリオンビール 4本 飲み比べ 詰め合わせ」が

Amazonタイムセールに登場！

オリオンビールの4種類のビールに専用グラスと沖縄のお菓子「島ボーロ」が付いた「オリオンビール 4本 飲み比べ 詰め合わせ」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格2,980円のところ、10％オフの2,682円。ビール4缶がセットになっており、缶あたり約670円です。

ビールはオリオン ザ・ドラフト、オリオン ザ・プレミアム、75BEER 島風ピルスナー、75BEER 島空ホワイトエールが各1缶入っています。

「オリオンビール 4本 飲み比べ 詰め合わせ」の特徴

Amazon商品ページより

「オリオンビール 4本 飲み比べ 詰め合わせ」は、4種類のビールにザ・プレミアム専用グラス、沖縄のお菓子「島ボーロ」を組み合わせたセットです。

オリオン ザ・ドラフトは沖縄県産大麦を使用し、やんばるの水で仕込んだビールです。新たなろ過製法を採用しており、アルコール分は5％です。

オリオン ザ・プレミアムは、沖縄酵母OB-001特有のフルーティーな香りを引き立てたビールで、華やかな香りとまろやかな旨味を特徴としています。アルコール分は5％です。

75BEER 島風ピルスナーは、世界生産量1％未満の希少ホップを使用。下面発酵酵母を使い、低温で発酵させたピルスナーで、アルコール分は5％です。

75BEER 島空ホワイトエールは、小麦由来のまろやかな口当たりと柑橘系のフルーティーな香り、ほのかなスパイシーなニュアンスが特徴です。アルコール分は5％です。

セットにはザ・プレミアム専用グラスも1個付属します。薄口の作りで、容量は345mlです。さらに、沖縄の伝統的なお菓子「島ボーロ」も1袋入っています。島ボーロはガーリック味に仕上げた大人向けの沖縄スナックです。

まとめ：4種類のオリオンビールを飲み比べ！

「オリオンビール 4本 飲み比べ 詰め合わせ」は、参考価格2,980円から10％オフとなる2,682円で、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

4種類のビールに専用グラスと島ボーロまで付いたセットなので、自宅で飲み比べを楽しめます。

現在開催中のAmazonタイムセールでセール価格になっているこの機会に、オリオンビールの飲み比べセットをチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。