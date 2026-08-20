飲みたいけどアルコールは控えたい日に！ 「サッポロ プレミアムアルコールフリー」24本が11％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「サッポロ プレミアムアルコールフリー 350ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

「サッポロ プレミアムアルコールフリー 350ml×24本」は、麦芽麦汁とドイツバイエルン産アロマホップを使用したノンアルコール飲料です。現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

過去価格3,464円のところ、11％オフの3,098円で販売されています。350ml缶24本セットで、1本あたりの価格は約129円です。

「サッポロ プレミアムアルコールフリー」の特徴

Amazon商品ページより

サッポロビール「サッポロ プレミアムアルコールフリー」は、麦芽麦汁と、ドイツバイエルン産アロマホップを75％以上使用したノンアルコール飲料です。

「苦み」・「コク」・「うまみ」が感じられ、ビールに近い香りと味わいが楽しめると紹介されています。

内容量は1本350mlで、24本セットとなっています。アルコール度数は0.00％です。

まとめ：Amazonタイムセールでノンアル飲料をまとめ買い！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「サッポロ プレミアムアルコールフリー 350ml×24本」が11％オフの3,098円となっています。

ノンアルコール飲料を普段からストックしている人は、Amazonタイムセールの機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。