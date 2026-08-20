3周年のアップデートやイベント情報をお届け！
『信長の野望 出陣』3周年記念公式生放送が8月26日21時より配信決定！
コーエーテクモゲームスは8月19日、iOS／Androidでサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、ウェブ生放送番組「『信長の野望 出陣』3周年記念公式生放送」を配信すると発表。配信日時は、2026年8月26日21時より。
2.5周年番組に引き続き、MCとして本作プレイヤーで声優の相良茉優さん、ゲストに『信長の野望 出陣』武田信玄役の最上嗣生さん、さらに今回はお笑い芸人の三四郎・相田周二さんが出演。ここに開発チームより菊地啓介開発プロデューサーも加わり、一緒に『信長の野望 出陣』3周年を祝いながら、番組を進行していく。
3周年のアップデートやイベント情報に加え、生放送の視聴者に向けたプレゼントも実施予定なので、ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。
【番組概要】
番組名：『信長の野望 出陣』3周年記念公式生放送
放送日時：2026年8月26日21時～22時（予定）
出演者：
ゲスト：相田周二さん（お笑い芸人）／最上嗣生さん（声優）
MC：相良茉優さん（声優）
『信長の野望 出陣』開発プロデューサー：菊地啓介氏
放送URL：
・YouTubeライブ：https://www.youtube.com/live/5v3gHB4kyRY
・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1YxNrbRXOgyxw
【ゲーム情報】
タイトル：信長の野望 出陣
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：iOS／Android
対応OS：
iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）
iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上
Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上
※一部機種を除く
配信日：配信中（2023年8月31日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
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