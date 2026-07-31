コーエーテクモゲームスは7月30日より、iOS／Androidで配信中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、列伝イベント「越後に紡がれし義」を開催中。開催期間は、2026年8月20日12時59分まで。

イベントの後半開始日時は、8月6日13時より。ランキング集計期間は、8月13日12時59分まで。交換所開設期間は、8月27日12時59分までだ。

※2026年8月13日13時～8月20日12時59分の期間は、ランキング集計期間外ですが、強者は出現するため列伝金貨の獲得、ベストスコアの更新は可能です。

※2026年8月20日13時～8月27日12時59分の期間は、新たに列伝金貨を入手することはできませんが、所持している列伝金貨を使って商品と交換することは可能です。

列伝イベントは、歴史上の有名な合戦などをテーマにした物語を追体験しながら、強者（つわもの）との合戦を通して各種報酬の獲得を目指していく。

【今回の主な変更点】

◆特別紋印による特性強化ができるときの赤色のバッジ表示の調整

◆稀強者の表示調整

◆特別登用・長尾の雄 '26夏を開催

◆「武将覚醒パック」が登場

◆「列伝パック・装備品」が登場

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

＜あらすじ＞

下剋上――立場が下の者が上の者を喰らうこと。

越後の地に、その下剋上を二度も体現した男がいた。

長尾為景。のちの軍神・上杉謙信の父である。

稀代の謀将・為景が心の内に秘めた義とは、そしてその義はいかにして子の代へと紡がれてゆくのか――。

【列伝イベント「越後に紡がれし義」について】

今回の列伝イベント「越後に紡がれし義」前半では、越後を巡って長尾為景と争った上条定憲（じょうじょうさだのり）が登場。強者を討伐して「列伝金貨」を集めれば、SSR【龍の令兄】長尾晴景の友好度や、SR装備品「上杉家文書」などの報酬と交換できる。

また、「稀強者」を討伐することで、特定の武将の特性を強化できる「特別紋印」が手に入れることが可能だ。このほか、強者を討伐することで得られるスコアでランキング上位に入ると、本イベントならではの称号などの報酬を獲得できる。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：長尾晴景＞

越後の戦国大名。為景の嫡男。父の死後に家督を継ぐ。しかし病弱で統率力に欠けたため諸将から反発を受け、上杉定実の調停のもと弟・景虎に家督を譲った。

【ログインボーナス、パネルミッション、列伝パック】

「登用札・越後に紡がれし義」や「無償小判」を獲得できるイベントログインボーナス、称号や列伝金貨を獲得できるパネルミッションの開催、「秘伝絵巻・越後に紡がれし義」「秘伝書・越後に紡がれし義」、SSR装備品「宇佐美長光」などの入った各種「列伝パック」の販売も同時に行っている。

【武将覚醒パック販売】

開催期間中、SSR【乱世穿つ鬼謀】長尾為景やSSR【義の建言】直江景綱を覚醒すると武将覚醒パックが最大12時間限定で販売される。

【武将覚醒ミッション】

開催期間中、SSR【乱世穿つ鬼謀】長尾為景とSSR【義の建言】直江景綱を覚醒させることで報酬を獲得できる。