コーエーテクモゲームスは9月24日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』において、列伝イベント「羽柴の中国攻め」を開催。開催期間は、2026年10月15日12時59分まで。

後半開始日時は、10月1日13時から。ランキング集計期間は、10月8日12時59分まで。交換所開設期間は、10月22日12時59分までとなる。

※2026年10月8日13時～10月15日12時59分の期間は、ランキング集計期間外ですが、強者は出現するため列伝金貨の獲得、ベストスコアの更新は可能です。

※10月15日13時～10月22日12時59分の期間は、新たに列伝金貨を入手することはできませんが、所持している列伝金貨を使って商品と交換することは可能です。

列伝イベントとは、歴史上の有名な合戦などをテーマにした物語を追体験しながら、強者（つわもの）との合戦を通して各種報酬の獲得を目指すイベント。

【今回の主な変更点】

◆特別登用・藤堂高虎登場記念を開催

◆「武将覚醒パック」が登場

◆「列伝パック・装備品」が登場

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

＜あらすじ＞

仕える主君を幾人も替えてきた浪人・藤堂高虎。

そんな高虎が次に仕えたのは羽柴秀吉の弟・長秀だった。

立身出世の夢を語る高虎と、その夢を見守る長秀。

二人は但馬平定を成し遂げ、さらなる栄誉を手にできるのか――。

【列伝イベント「羽柴の中国攻め」について】

今回の列伝イベント「羽柴の中国攻め」前半では、三木城で籠城戦を繰り広げた別所長治（べっしょながはる）が強者として登場する。強者を討伐して「列伝金貨」を集めれば、SSR【憤怒の下知】織田信雄の友好度や、SR装備品「賀古黒」などの報酬と交換可能だ。

また、「稀強者」を討伐することで、特定の武将の特性を強化できる「特別紋印」が手に入る。このほか、強者を討伐することで得られるスコアでランキング上位に入ると、本イベントならではの称号などの報酬を獲得することも可能だ。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：織田信雄＞

信長の次男。伊勢国司・北畠家の養子となり、家督を継ぐ。本能寺の変後は豊臣家に従属した。

※2026年10月22日13時以降、「特別登用札」に変換されます。

※「特別紋印・羽柴の中国攻め」120個につき、「特別登用札」1枚に変換されます。

【ログインボーナス、パネルミッション、列伝パック】

「登用札・羽柴の中国攻め」や「無償小判」を獲得できるイベントログインボーナス、称号や列伝金貨を獲得できるパネルミッションの開催、「秘伝絵巻・羽柴の中国攻め」「秘伝書・羽柴の中国攻め」、SSR装備品「大兼光」などの入った各種「列伝パック」の販売も同時に行っている。

【武将覚醒パック販売】

開催期間中、SSR【城持ちの志】藤堂高虎を覚醒すると武将覚醒パックが最大12時間限定で販売される。

【武将覚醒ミッション】

開催期間中、SSR【城持ちの志】藤堂高虎を覚醒させることで報酬を獲得できる。

詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。