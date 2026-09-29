バンダイナムコエンターテインメントは9月29日、シリーズ最新作「ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE（エースコンバット8 ウイングス・オブ・シーヴ）」のアーリーアクセスを開始した。「DELUXE EDITION」などを購入すると先行してプレイできる。

本作は、累計2100万本の出荷本数をマークする人気シリーズ「エースコンバット」の30周年作品。エースパイロットとなり、リアルな没入感の中で広大な空を自在に飛び回る爽快感と、自身の判断で敵機を次々と撃墜・破壊する快感を味わいながら数々の難局を乗り越えてゆく「英雄体験」を味わえる。

早速プレイしたユーザーからは「むっちゃ飛んでる感じリアル」「うぉぉぉ血が騒ぐぜ！」「出撃！」「トンネルはくぐらねば、不作法というもの」「リプレイ機能めっちゃいいよぉ」「映像はもちろんだけど音よ音！ヘッドフォンで聴くのがおすすめ！」「マジ気持ちええわこのゲーム」など、楽しんでいる声が多数寄せられていた。

また、オンラインミッション終了後にエラーが発生する事象が確認されているとのこと。こちらは解決に向けて迅速な対応をしていくと公式からアナウンスがあった。

ついに発売となった「エスコン」最新作。Steamの売上ランキングでも記事執筆現在で1位を獲得するなど、非常に注目されている作品だ。ぜひ大空の“英雄体験”を味わってみては。

【ゲーム情報】

タイトル：ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE（エースコンバット8 ウイングス・オブ・シーヴ）

ジャンル：ドラマティックフライトシューティング

販売：バンダイナムコエンターテインメント

開発：バンダイナムコエイセス／バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年10月2日（アーリーアクセスは9月29日）

価格：

通常版：9790円

デラックスエディション：1万1990円

コレクターズBOX：1万5730円

ACE of ACES BOX：3万9600円

CERO：C（15歳以上対象）

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