来訪イベントや企画展「ゲームと美術」とのコラボレーションも開催！
『信長の野望 出陣』にて共闘イベント「決戦 毛利元就」を開催！
コーエーテクモゲームスは7月9日、iOS／Androidでサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、共闘イベント「決戦 毛利元就」を開催。開催期間は、2026年7月23日12時59分まで。報酬受け取り期間は、7月30日12時59分までだ。
共闘イベントとは、全国のプレイヤーとともに、強力な武将と戦うイベント。今回は敵総大将として、毛利元就が立ちふさがる。毛利元就は、策略家として知られ、権謀術数を駆使して一国衆から勢力を伸ばし、六カ国を支配する大大名となった。
やがて九州地方に進出し、立花山城を巡って大友家と争う。稀代の謀神、毛利元就にしっかりと準備して臨もう。
【今回の目玉報酬】
累計討伐Ptに応じて、SSR【立花の正】由布惟信や SSR【古処山の調略】吉弘鑑理、イベントならではの称号など、さまざまな報酬を獲得できる。また、共闘イベントに関連した期間限定ミッションでも、一部の技術開発に必要な「技巧の巻・赤」や、称号を獲得可能だ。
※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。
＜武将紹介：由布惟信＞
立花家臣。道雪にちなみ「雪下」と号した。参加した合戦は六十五以上という猛将。関ヶ原合戦で主家が改易された後も宗茂を助け、立花家の再興に尽力した。
※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。
＜武将紹介：吉弘鑑理＞
大友家臣。豊後三老の1人。主君・義鎮の執政を補佐した。勢場ヶ原合戦で大内軍を撃退し、また多々良浜合戦で毛利軍を破るなど、多くの合戦で功を立てた。
このほか、共闘イベントへの参加に必要な「討伐札 第28期」などを獲得できるイベントログインボーナスや、「恩賞朱印状 第28期」や「軍略図 第28期」などの入った各種「共闘パック」の販売も行っている。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。
■SSR【乱世の華】高橋紹運が単独ピックアップ！
「特別登用・共闘 第28期『決戦 毛利元就』」開催！
SSR【乱世の華】高橋紹運が単独ピックアップされる「特別登用・共闘 第28期『決戦 毛利元就』」を開催。開催期間は、2026年7月23日12時59分まで。
※「登用・共闘 第28期『決戦 毛利元就』」も同時開催
【乱世の華】高橋紹運は、【斬雷の武略】立花道雪の副将におすすめな武将。自部隊の強化を後押しし、立花道雪の戦法ダメージを増加させる。
※効果量は加算ではなく割合で上昇します。
※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将説明をご確認ください。
＜武将紹介：高橋紹運＞
大友家臣。筑前岩屋城主。吉弘鑑理の次男。立花道雪と双璧をなした猛将。島津軍5万の軍勢を居城にてわずか7百の兵で迎撃、敵兵に甚大な被害を与えた。
■来訪イベント 第27期「大友家」開催！
「来訪イベント」は、フィールドに現れる「来訪者」からの依頼達成を目指すイベント。来訪イベント 第27期「大友家」では「来訪者」として「高橋紹運」「立花道雪」がフィールドに現れる。
来訪者からの依頼を達成すると、それぞれの来訪者に対応した「来訪金貨」を、達成した目標値に応じて獲得可能だ。「来訪金貨」はイベント交換所にて、各種「技巧の巻」をはじめとした技術開発素材など、さまざまなアイテムと交換できる。
開催期間は、2026年7月16日12時59分まで。来訪交換所の開催期間は、7月23日12時59分までだ。
【今回の変更点】
◆フィールド画面の「来訪者」ボタン改修
・承認中の依頼がない状態でも、「来訪者」ボタンから来訪イベント画面を開けるようになった。
◆「特別登用・大友来訪 '26夏」が同時開催
・SSR【奇正天性】立花宗茂など、大友家武将が選べる登用。
【パネルミッション】
ミッションをクリアすることで、「木材」「精鉄」「生糸」といった技術開発素材を獲得できる。
【来訪パック販売】
購入することで追加来訪者「大友宗麟」が親交度MAXの状態で開放され、来訪者依頼の承認可能枠が＋5される「来訪パック・来訪者開放」を販売。
※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
【高橋紹運の交換所目玉商品】
●技巧の巻・黄 ×5
【立花道雪の交換所目玉商品】
●技巧の巻・赤 ×3
●技巧の巻・青 ×3
●技巧の巻・黄 ×3
【大友宗麟の交換所目玉商品】
●技巧の巻・赤 ×3
●技巧の巻・青 ×3
●技巧の巻・黄 ×3
■「特別登用・大友来訪 '26夏」開催！
大友家の武将をピックアップした「特別登用・大友来訪」を開催。開催期間は、2026年7月16日12時59分まで。
本登用では、対象のSSR900武将の中からピックアップ武将を2名選択できる。10回ごとにSSR武将が確定、30回目にはピックアップ武将が確定で入手可能だ。
※有償小判10連のみで引ける、30回限定の登用です。
※詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。
■栃木県立美術館企画展「ゲームと美術」とのご当地コラボ開催！
2026年7月11日～9月6日に栃木県立美術館にて開催される企画展「ゲームと美術 信長の野望／コーエーテクモゲームスの野望―インタラクティブ・アートの誕生」とのご当地コラボを開催。開催期間は、2026年7月10日13時～9月7日12時59分まで。
※ゲーム内イベントと現地のイベントは開催期間が異なっています。あらかじめご了承ください。
ご当地スポットを訪問し期間限定ミッションを達成することで、プレイヤーフレームなどのゲーム内アイテムを獲得できる。
※今回は「ご当地訪問パック」の販売はございません。
※今回の報酬に称号はございません。
【期間限定ミッション】
栃木県立美術館を訪問すると、期間限定ミッション達成報酬としてフレーム・とちまるくんと無償小判×300を獲得できる。
【目玉報酬】
【ご当地スポット】
【現地での催し】
ご当地イベントの参加特典として、期間限定ミッションの達成で記念証をプレゼント。記念証の裏面にはシリアルコードが記載されており、案内にしたがってシリアルコードを入力すると「特別登用札」×5を獲得できる。
●受け取り方法
ゲーム内で「栃木県立美術館」のご当地スポットを訪問（チェックイン）した後の画面を、栃木県立美術館 正面受付で提示。ご当地スポットの訪問を確認する方法は以下のとおり。
・ミッション画面内の報酬獲得履歴（期間限定タブ）に以下のミッションが表示されている
【ご当地コラボ】栃木県立美術館を訪問する
●受け取り可能時間
2026年7月11日～9月6日 9時30分～17時
※休館日を除く
※特典は無くなり次第、終了となります。
【トークイベント情報】
栃木県立美術館集会室において、トークイベント「ゲームは美術となり得るのか」が開催される。東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授であり美学芸術学研究者の吉田寛氏、栃木県立美術館 本展担当学芸員の武関彩瑛氏、そして「信長の野望」IPプロデューサーで『信長の野望 出陣』プロデューサーでもある小笠原賢一を迎え、トークを繰り広げる。
開催日時は、7月25日 14時～15時30分まで。参加には、オンラインによる事前予約が必要な点は忘れずに。
【「栃木県立美術館企画展 ゲームと美術」とは】
本企画展では、栃木県足利市を創業地とする「コーエーテクモゲームス」が展開する「信長の野望」シリーズを中心とした歴史シミュレーションゲームを、美術的な文脈から再評価する。ゲームを単なる娯楽や商業製品としてではなく、高度なデザイン性によって表現された「作品」として評価し、プレイによって得られるインタラクティブ（双方向）な体験を「芸術体験＝鑑賞」として捉えることで、その芸術性に迫っていく。
▼「栃木県立美術館」公式HP
https://www.art.pref.tochigi.lg.jp/
【注意事項】
※コラボイベントの参加は、メインミッション第2章「合戦の心得」を途中まで進める必要があります。
【ゲーム情報】
タイトル：信長の野望 出陣
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：iOS／Android
対応OS：
iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）
iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上
Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上
※一部機種を除く
配信日：配信中（2023年8月31日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります