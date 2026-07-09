来訪イベントや企画展「ゲームと美術」とのコラボレーションも開催！

コーエーテクモゲームスは7月9日、iOS／Androidでサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、共闘イベント「決戦 毛利元就」を開催。開催期間は、2026年7月23日12時59分まで。報酬受け取り期間は、7月30日12時59分までだ。

共闘イベントとは、全国のプレイヤーとともに、強力な武将と戦うイベント。今回は敵総大将として、毛利元就が立ちふさがる。毛利元就は、策略家として知られ、権謀術数を駆使して一国衆から勢力を伸ばし、六カ国を支配する大大名となった。

やがて九州地方に進出し、立花山城を巡って大友家と争う。稀代の謀神、毛利元就にしっかりと準備して臨もう。

【今回の目玉報酬】

累計討伐Ptに応じて、SSR【立花の正】由布惟信や SSR【古処山の調略】吉弘鑑理、イベントならではの称号など、さまざまな報酬を獲得できる。また、共闘イベントに関連した期間限定ミッションでも、一部の技術開発に必要な「技巧の巻・赤」や、称号を獲得可能だ。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：由布惟信＞

立花家臣。道雪にちなみ「雪下」と号した。参加した合戦は六十五以上という猛将。関ヶ原合戦で主家が改易された後も宗茂を助け、立花家の再興に尽力した。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：吉弘鑑理＞

大友家臣。豊後三老の1人。主君・義鎮の執政を補佐した。勢場ヶ原合戦で大内軍を撃退し、また多々良浜合戦で毛利軍を破るなど、多くの合戦で功を立てた。

このほか、共闘イベントへの参加に必要な「討伐札 第28期」などを獲得できるイベントログインボーナスや、「恩賞朱印状 第28期」や「軍略図 第28期」などの入った各種「共闘パック」の販売も行っている。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

■SSR【乱世の華】高橋紹運が単独ピックアップ！

「特別登用・共闘 第28期『決戦 毛利元就』」開催！

SSR【乱世の華】高橋紹運が単独ピックアップされる「特別登用・共闘 第28期『決戦 毛利元就』」を開催。開催期間は、2026年7月23日12時59分まで。

※「登用・共闘 第28期『決戦 毛利元就』」も同時開催

【乱世の華】高橋紹運は、【斬雷の武略】立花道雪の副将におすすめな武将。自部隊の強化を後押しし、立花道雪の戦法ダメージを増加させる。

※効果量は加算ではなく割合で上昇します。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将説明をご確認ください。

＜武将紹介：高橋紹運＞

大友家臣。筑前岩屋城主。吉弘鑑理の次男。立花道雪と双璧をなした猛将。島津軍5万の軍勢を居城にてわずか7百の兵で迎撃、敵兵に甚大な被害を与えた。

■来訪イベント 第27期「大友家」開催！

「来訪イベント」は、フィールドに現れる「来訪者」からの依頼達成を目指すイベント。来訪イベント 第27期「大友家」では「来訪者」として「高橋紹運」「立花道雪」がフィールドに現れる。

来訪者からの依頼を達成すると、それぞれの来訪者に対応した「来訪金貨」を、達成した目標値に応じて獲得可能だ。「来訪金貨」はイベント交換所にて、各種「技巧の巻」をはじめとした技術開発素材など、さまざまなアイテムと交換できる。

開催期間は、2026年7月16日12時59分まで。来訪交換所の開催期間は、7月23日12時59分までだ。

【今回の変更点】

◆フィールド画面の「来訪者」ボタン改修

・承認中の依頼がない状態でも、「来訪者」ボタンから来訪イベント画面を開けるようになった。

◆「特別登用・大友来訪 '26夏」が同時開催

・SSR【奇正天性】立花宗茂など、大友家武将が選べる登用。

【パネルミッション】

ミッションをクリアすることで、「木材」「精鉄」「生糸」といった技術開発素材を獲得できる。

【来訪パック販売】

購入することで追加来訪者「大友宗麟」が親交度MAXの状態で開放され、来訪者依頼の承認可能枠が＋5される「来訪パック・来訪者開放」を販売。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

【高橋紹運の交換所目玉商品】

●技巧の巻・黄 ×5

【立花道雪の交換所目玉商品】

●技巧の巻・赤 ×3

●技巧の巻・青 ×3

●技巧の巻・黄 ×3

【大友宗麟の交換所目玉商品】

●技巧の巻・赤 ×3

●技巧の巻・青 ×3

●技巧の巻・黄 ×3

■「特別登用・大友来訪 '26夏」開催！

大友家の武将をピックアップした「特別登用・大友来訪」を開催。開催期間は、2026年7月16日12時59分まで。

本登用では、対象のSSR900武将の中からピックアップ武将を2名選択できる。10回ごとにSSR武将が確定、30回目にはピックアップ武将が確定で入手可能だ。

※有償小判10連のみで引ける、30回限定の登用です。

※詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。

■栃木県立美術館企画展「ゲームと美術」とのご当地コラボ開催！

2026年7月11日～9月6日に栃木県立美術館にて開催される企画展「ゲームと美術 信長の野望／コーエーテクモゲームスの野望―インタラクティブ・アートの誕生」とのご当地コラボを開催。開催期間は、2026年7月10日13時～9月7日12時59分まで。

※ゲーム内イベントと現地のイベントは開催期間が異なっています。あらかじめご了承ください。

ご当地スポットを訪問し期間限定ミッションを達成することで、プレイヤーフレームなどのゲーム内アイテムを獲得できる。

※今回は「ご当地訪問パック」の販売はございません。

※今回の報酬に称号はございません。

【期間限定ミッション】

栃木県立美術館を訪問すると、期間限定ミッション達成報酬としてフレーム・とちまるくんと無償小判×300を獲得できる。

【目玉報酬】

【ご当地スポット】

【現地での催し】

ご当地イベントの参加特典として、期間限定ミッションの達成で記念証をプレゼント。記念証の裏面にはシリアルコードが記載されており、案内にしたがってシリアルコードを入力すると「特別登用札」×5を獲得できる。

●受け取り方法

ゲーム内で「栃木県立美術館」のご当地スポットを訪問（チェックイン）した後の画面を、栃木県立美術館 正面受付で提示。ご当地スポットの訪問を確認する方法は以下のとおり。

・ミッション画面内の報酬獲得履歴（期間限定タブ）に以下のミッションが表示されている

【ご当地コラボ】栃木県立美術館を訪問する

●受け取り可能時間

2026年7月11日～9月6日 9時30分～17時

※休館日を除く

※特典は無くなり次第、終了となります。

【トークイベント情報】

栃木県立美術館集会室において、トークイベント「ゲームは美術となり得るのか」が開催される。東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授であり美学芸術学研究者の吉田寛氏、栃木県立美術館 本展担当学芸員の武関彩瑛氏、そして「信長の野望」IPプロデューサーで『信長の野望 出陣』プロデューサーでもある小笠原賢一を迎え、トークを繰り広げる。

開催日時は、7月25日 14時～15時30分まで。参加には、オンラインによる事前予約が必要な点は忘れずに。

【「栃木県立美術館企画展 ゲームと美術」とは】

本企画展では、栃木県足利市を創業地とする「コーエーテクモゲームス」が展開する「信長の野望」シリーズを中心とした歴史シミュレーションゲームを、美術的な文脈から再評価する。ゲームを単なる娯楽や商業製品としてではなく、高度なデザイン性によって表現された「作品」として評価し、プレイによって得られるインタラクティブ（双方向）な体験を「芸術体験＝鑑賞」として捉えることで、その芸術性に迫っていく。

▼「栃木県立美術館」公式HP

https://www.art.pref.tochigi.lg.jp/

【注意事項】

※コラボイベントの参加は、メインミッション第2章「合戦の心得」を途中まで進める必要があります。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。